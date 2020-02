Negli episodi in onda dal 10 al 14 febbraio de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo varie coppie avere dei momenti di tensione. Luciano e Silvia saranno ogni giorno più distanti e il ragioniere cercherà di capire perché la moglie cerca di allontanarsi da lui. Salvatore, a causa di questioni familiari, sarà costretto a partire per qualche giorno e Cosimo potrebbe sfruttare l'occasione per fare breccia nel cuore di Gabriella.

Vittorio organizza al Paradiso un evento per San Valentino

San Valentino è alle porte e Il Paradiso è deciso a non lasciarsi sfuggire l'occasione per organizzare un evento nel grande magazzino.

Vittorio, infatti, deciderà di fare un concorso proprio al Paradiso delle Signore ed è per questa ragione che contatterà Adelaide e Federico affinché facciano parte della giuria.

Roberta sarà entusiasta del fatto che Conti abbia deciso di coinvolgere il fidanzato, dato che quest'ultimo dopo aver appreso che non riacquisterà l'uso delle gambe ha bisogno di riprendere in mano la propria vita. La contessa di Sant'Erasmo rimarrà fortemente colpita dalla cultura del giovane Cattaneo e si congratulerà con i genitori del ragazzo.

Silvia, in seguito alla conversazione con la contessa, si mostrerà profondamente turbata e prenderà in considerazione l'ipotesi di rivelare la verità al coniuge. Luciano, vedendo il turbamento e l'allontanamento della moglie, deciderà di farle una sorpresa e di cucinare per lei. L'uomo però è all'oscuro che Silvia gli ha scritto una lettera in cui confessa tutta la verità.

Nell'episodio del 12 febbraio de Il Paradiso delle Signore Clelia conoscerà Ennio

La situazione sentimentale dei personaggi de Il Paradiso delle Signore potrebbe presto cambiare. Come abbiamo visto, la coppia di Silvia e Luciano dovrà affrontare enormi difficoltà dato che la moglie del ragioniere deciderà di confessargli la verità riguardante la paternità di Federico. Clelia conoscerà Ennio, un amico di Vittorio, verso il quale si sentirà attratta.

Ennio corteggerà la Calligaris la quale, se da una parte prova attrazione per l'uomo, dall'altra avrà un atteggiamento molto cauto.

Salvatore parte per la Germania

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo la famiglia Amato disperata dopo aver appreso che Giuseppe si trova in carcere. Salvatore deciderà di partire per la Germania e Cosimo potrebbe approfittare della situazione per avvicinarsi a Gabriella con astuzia. Il ragazzo potrebbe chiedere alla giovane stilista di fare visita alla madre Delfina fingendo di essere la sua fidanzata. Come reagirà una volta appresa la verità?

Lo scopriremo negli episodi successivi.