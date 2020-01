Arrivano nuove anticipazioni di Beautiful. Stando agli spoiler americani, Sally non avrà un periodo facile. Il ritorno di Flo Fulton metterà in crisi Wyatt, che capirà di provare ancora sentimenti per lei. Proprio quando il giovane Spencer sarà deciso a prendere una decisione sul suo futuro sentimentale, ci penserà Sally a far crollare le sue certezze.

Sally, molto spaventata, si confiderà con Katie, dicendole di avere una malattia che potrebbe compromettere per sempre la sua vita. Nonostante ciò, preferirà non parlarne con Wyatt, timorosa del fatto che il fidanzato con il quale è in crisi possa provare solo pietà nei suoi confronti.

Beautiful anticipazioni: nuovi triangoli amorosi a casa Forrester

Nelle puntate americane della soap opera, Brooke avrà un confronto acceso con Quinn, che la incolperà di intromettersi nel suo matrimonio con Eric. La Logan rimarcherà alla Fuller di non essere all'altezza della compianta Stephanie, facendola andare su tutte le furie. Che la sua rabbia nasconda ancora un interesse per il patriarca Forrester?

Movimentata anche la situazione tra Hope e Liam, freschi di rottura. Steffy sta cercando di smascherare Thomas e, per rendersi maggiormente credibile, lo ha baciato.

La cosa non ha fatto piacere al giovane Spencer, con il quale Steffy proverà inutilmente a scusarsi. Nello stesso tempo, Thomas sta cercando in tutti i modi di riconquistare Hope, mostrandosi cambiato e pronto a rimediare ai suoi errori. Il Forrester sarà molto bravo a manipolarla, tanto che nelle prossime puntate di Beautiful, Hope troverà conforto tra le sue braccia. Attenzione però, perché Zoe, altra pedina importante in questo triangolo amoroso, si sta interessando a Thomas che, al contrario, la sta solo usando per far ingelosire il suo reale obiettivo, ovvero Hope.

Il Segreto di Sally

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, il segreto di Sally verrà presto alla luce. La stilista da diverse settimane ha nascosto a tutti di avere una malattia che potrebbe compromettere la sua carriera lavorativa. Sally, non riuscendo più a tenere per sé la sua preoccupazione, si confiderà con Katie. I guai per la rossa tutto pepe non sono finiti. Deciso a tornare con Flo, Wyatt interromperà il loro fidanzamento.

Lo Spencer tuttavia, si sentirà sopraffatto dai sensi di colpa quando scoprirà che Sally è malata.

I dubbi di Wyatt nelle puntate americane di Beautiful

I due avranno un confronto nel quale Sally pregherà l'ex fidanzato di essere sincero con lei e di non tornare nella sua vita mosso solo da un sentimento di pietà. Come svelano le ultime anticipazioni di Beautiful, Wyatt non saprà come comportarsi: se da una parte vorrà correre da Flo per dirle quanto la ama, dall'altra non se la sentirà di lasciare da sola la sua ex, ora che è malata,