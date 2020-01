Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, l'avvocato Carter confesserà a Taylor e Steffy di essere notevolmente preoccupato riguardo il certificato di nascita della neonata, poiché scoprirà che il documento in realtà non è stato emesso. Frattanto Taylor tranquillizzerà l'uomo, dicendogli che è stato il dottor Reese ad occuparsi della parte burocratica della faccenda.

Quest'ultimo continuerà a perdere molti soldi a causa del gioco d'azzardo. Di seguito le altre anticipazioni della telenovela americana.

Beautiful: Hope commossa per il gesto di Steffy

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio, Flo capirà che non potrà più occuparsi della piccola Beth dopo quel giorno. Il dottor Reese rivelerà alla Fulton che consegnerà la bambina soltanto quando Taylor gli avrà dato il denaro. In seguito Flo incontrerà l'avvocato Carter insieme a Steffy, mentre Liam avrà un confronto con Hope e gli racconterà tutti i dettagli dell'adozione di Phoebe.

La Logan, dopo il racconto dell'uomo, sarà assai commossa per il grande gesto d'amore di Steffy nei confronti della bambina.

Spoiler Beautiful: Reese paga il suo debito

Reese dovrà restituire il denaro ai malfattori, uno dei quali andrà a cercarlo in ospedale. Nel frattempo Liam e Hope aspetteranno di incontrare la ginecologa Lin presso la struttura medica. Quest'ultima effettuerà un esame specifico su di Hope e non troverà alcun distacco della placenta, così la Logan sarà alquanto meravigliata e desiderosa di parlare con il dottor Reese della faccenda.

Poco dopo il medico entrerà nella stanza e verrà assalito dalle domande da parte di Hope: l'uomo dapprima si fingerà molto dispiaciuto per non essere riuscito a salvare la vita di Beth, poi si allontanerà. Successivamente Ridge si recherà a casa di Steffy e incontrerà Taylor: quest'ultima rivelerà allo stilista tutta la verità riguardo l'adozione di Phoebe. Ridge farà cadere a terra la valigetta di Taylor dalla quale uscirà un ingente somma di denaro.

La Hayes si giustificherà dicendo che l'adozione della bambina sarà un buon investimento per tutti quanti. La donna consegnerà il denaro nelle mani di Reese: quest'ultimo si recherà quanto prima dal suo aguzzino per estinguere finalmente il debito. Più tardi Steffy arriverà a Malibù insieme a Phoebe e sarà molto sorpresa nel vedere la sua casa abbellita a festa. Infine, Liam si recherà a casa di Steffy e si renderà conto che la piccola Phoebe ha gli occhi molto simili a quelli di Kelly.