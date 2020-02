Benji e Fede questa mattina attraverso il proprio profilo Instagram hanno annunciato lo scioglimento. I due artisti effettueranno l’ultimo concerto insieme il 3 maggio all’Arena di Verona, poi continueranno presumibilmente le proprie carriere come solisti.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi non hanno affatto litigato, al contrario i due si lasciano per stanchezza. Come spiegato nel post pubblicato sui social e in una nota affidata alla stampa: “Non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando sempre la stessa persona”.

I due artisti poi hanno proseguito: “Per ritrovare la magia di quello che facciamo, abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin”.

I motivi della fine del sodalizio artistico verranno annunciati in un libro dal titolo “Naked, tutto quello che non avete mai visto” che uscirà nelle librerie il prossimo 17 marzo: “Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa”. Benji e Fede, infatti, hanno annunciato lo scioglimento, ma non hanno affatto nascosto un po’ di rammarico dietro questa decisione: “Non è stato facile”.

L’inizio del sodalizio

Federico Rossi e Benjamin Mascolo si erano conosciuti su Facebook nel 2010, grazie ad amici in comune visto che entrambi sono di Modena. Dopo il primo messaggio scambiato in data 10 dicembre, Benjamin era andato in Australia per finire i suoi studi; una volta tornato in Italia i due giovani avevano iniziato il proprio sodalizio.

Nel 2014 Benji e Fede avevano ricevuto il primo due di picche, non essendo stati presi a Sanremo Giovani.

Dalla prima batosta ricevuta, i due cantanti hanno cominciato a diffondere i video sui social network con le loro canzoni ed hanno ottenuto il primo contratto con la Warner. Grazie al brano “Dove e Quando” Benji e Fede sono riusciti a entrare nelle radio come hit più trasmessa. Per questo che oggi l’annuncio dello scioglimento, appare come un fulmine a ciel sereno agli occhi di tutti coloro che seguono il duo musicale.

La reazione dei fan

Dopo la notizia dell’ultimo concerto all’Arena di Verona, i fan di Benji e Fede si sono scatenati. A parte il sarcasmo di alcuni haters, molti utenti hanno commentato con delle emoticon piene di lacrime. Secondo alcuni la causa dello scioglimento tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi, potrebbe essere stata Bella Thorne. In molti sarebbero convinti che l’attrice Disney, abbia allontanato Benji dal suo compagno di viaggio. Quest’ultima, non molto tempo fa, aveva rivelato sui social di avere tante notizie in serbo per i suoi fan, tanto da mostrare un anello. Inoltre nel giorno di San Valentino la coppia aveva pubblicato un video molto romantico.

Federico Rossi invece è fidanzato con Paola Di Benedetto, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip.