Benji e Fede si separano: l'annuncio inaspettato è arrivato direttamente dai social del duo che ha deciso di intraprendere un percorso da solisti per ritrovare la propria identità artistica. Il loro ultimo concerto insieme è previsto per il 3 maggio all'Arena di Verona, mentre il 17 marzo uscirà un libro in cui i due cantanti racconteranno la loro storia musicale e di amicizia.

Il duo Benji & Fede si esibirà per l'ultima volta all'Arena di Verona

Il duo Benji & Fede ha iniziato la sua avventura nel 2010, iniziando a pubblicare cover su YouTube.

Attraverso la rete i due ragazzi hanno cominciato a farsi conoscere fino a quando una radio li ha contattati per un tour in diverse piazze. Nel 2015, un talent scout della Warner Music Italy li ha notati e hanno firmato il loro primo contratto discografico, pubblicando l'album di debutto 20:05. Il titolo del loro primo disco prende il nome dall'orario in cui Fede ha contattato per la prima volta Benji: i due si sono conosciuti su Facebook. Da allora la scalata verso il successo ha portato Benji & Fede a diventare una delle band più amate dai teenager, ma adesso per i due ragazzi è arrivato il momento di separarsi.

L'annuncio inaspettato della separazione è stato riportato sui social ufficiali attraverso un post: "Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita", scrivono annunciando l'ultimo concerto che si terrà all'Arena di Verona. Le strade di Benjamin e Federico si separeranno per il bisogno di ritrovare sé stessi. Il 17 marzo uscirà un libro, Naked, in cui la storia del duo verrà raccontata direttamente dai protagonisti che nel duo modenese hanno vissuto un'irripetibile ed intensa avventura musicale.

I due cantanti hanno spiegato ai loro fan che la scelta della separazione non è stata affatto facile, ma in questo momento della loro vita si è rivelata necessaria.

Benji e Fede si dividono: nel libro Naked racconteranno la loro avventura

La pubblicazione del libro nasce dal bisogno di far comprendere meglio la decisione di Benji e Fede, frutto una crescita personale che richiede un distacco e probabilmente è motivata dal bisogno di intraprendere una carriera da solisti.

"Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi", hanno dichiarato i due cantanti, "semplicemente Benjamin e Federico".

La reazione dei fan è stata immediata e anche molto forte: migliaia di commenti increduli e pieni di dispiacere hanno riempito il profilo Instagram di Benji e Fede sotto la foto della copertina del libro Naked. In molti sperano che non si tratti di una decisione definitiva, ma solo di un periodo di distacco per ritornare in un secondo momento insieme. Per il momento i due cantanti hanno soltanto dichiarato che non potevano fare altro.