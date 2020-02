Con un comunicato apparso poco fa sui profili social ufficiali, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno annunciato che il concerto all'Arena di Verona previsto per il prossimo 3 maggio sarà il loro ultimo evento insieme. I due cantanti hanno detto che non è stata affatto una scelta facile ma è giunto il momento di chiudere questa fase della loro vita. Tutte le motivazioni di questa sofferta decisione sono spiegate in maniera dettagliata nel libro che uscirà il 17 marzo. Attraverso le pagine racconteranno la loro intensa esperienza musicale insieme durata cinque anni.

I due che hanno condiviso praticamente tutto diventando come fratelli, hanno affidato ad un comunicato stampa la loro decisione. Nella nota Federico e Benjamin dicono che nel libro si capirà quanto la loro storia sia stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche faticosa e intensa. Come riferito nella nota, non si può vivere sempre a duecento all'ora restando la stessa persona. Per ritrovare la magia di un tempo, hanno poi aggiunto bisogna prima ritrovare se stessi, semplicemente Federico e Benjamin.

I due cantanti hanno ritenuto giusto dare delle spiegazioni a tutti coloro che in questi anni li hanno sempre seguiti, facendo comprendere i motivi di questa scelta inaspettata. I due amici racconteranno nel libro i retroscena della loro vita in questi ultimi anni e come mai hanno deciso che per ora il concerto all'arena sarà il loro ultimo concerto insieme.

Benji e Fede per ora interrompono la loro avventura musicale insieme

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono diventati in pochissimo tempo uno dei duo più seguiti del panorama musicale italiano. Negli ultimi anni hanno conquistato un mare di fans. Ogni loro singolo nuovo, ogni loro concerto fa registrare il tutto esaurito. I loro brani diventato sempre delle hit di successo e dei tormentoni soprattutto durante l'estate.

In questi anni hanno scalato le classifiche e i loro album sono stati certificati sempre dischi di platino. Ma, ripercorriamo come è nata questa amicizia, questa collaborazione artistica che li ha portati ad avere così tanto successo.

Una hit dopo l'altra

Benji e Fede si sono consosciuti precisamente nel 2010. Fu Federico ad inviare esattamente alle 20 e 05 come il titolo del loro album d'esordio, un messaggio su Facebook a Benji per chiedergli se gli andava di provare a fare qualcosa insieme Benji che viveva in Australia, accettò di tornare in Italia. I due iniziarono a pubblicare cover su YouTube.

Durante una serata in una piazza in occasione di un piccolo tour organizzato da una radio, un talent scout della Warner li notò e così firmarono il loro primo contatto discografico. Da allora la loro popolarità è cresciuta sempre di più e hanno realizzato una hit dopo l'altra. Basti pensare al primo singolo "Tutta d'un fiato," e poi "Lunedì," "Lettera," "New York" e tanti altri. Ora la decisione che ha spiazzato tutti. Sarà definitiva o si separeranno solo momentaneamente? Chi può dirlo.