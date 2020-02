Martedì 18 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Una vita, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Padre Telmo, di ritorno dal ritiro spirituale, avrà trovato fra Guillermo riverso a terra privo di vita. Sin da subito, si intuirà che il frate è stato assassinato e il commissario Mendez avvierà le indagini, che porteranno proprio Ursula ad essere sospettata. La Dicenta infatti, sarà l'ultima persona ad aver discusso animatamente con Guillermo in mezzo alla strada, motivo per il quale i sospetti si incentreranno su di lei.

Desteranno molta preoccupazione anche le condizioni di Celia, dopo il malore avuto dalla donna per le vie di Acacias. La moglie di Felipe, come noto, è incinta e potrebbe correre il rischio di perdere il bambino.

Una vita: Ursula sospettata dell'omicidio di fra Guillermo

Continui colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nella nuova puntata in onda nel pomeriggio del 18 febbraio. Gli abitanti di Acacias, saranno nel panico non appena di diffonderà la notizia dell'assassinio di fra Guillermo.

Quest'ultimo, come noto, è stato trovato morto proprio da padre Telmo di ritorno dal suo ritiro spirituale.

Le indagini sull'omicidio, porteranno il commissario Mendez a sospettare di Ursula, dopo aver saputo che la donna aveva discusso con il frate nel bel mezzo di calle Acacias.

Una vita, spoiler del 18 febbraio: il quartiere in ansia anche per Celia

Come ben sanno i telespettatori di Una vita, la Dicenta aveva mal interpretato le parole di Guillermo e aveva creduto che l'uomo stesse spingendo Telmo a lasciare il sacerdozio.

La violenta discussione intercorsa tra i due quindi, potrebbe mettere seriamente nei guai Ursula, per il momento solo indiziata del delitto. Telmo invece, solo ora verrà a conoscenza del diverbio avvenuto tra il suo mentore e la domestica.

Oltre alla terribile vicenda legata alla morte di Fra Guillermo, il quartiere dovrà fare i conti con il malore avuto da Celia. La moglie di Felipe infatti, si sarà sentita male dopo aver attraversato tutta la città a piedi per procurare un farmaco a Trini.

La donna, soccorsa proprio dall'amica e da Cesareo, verrà portata in ospedale e, solo con il prosieguo delle puntate, di scoprirà qualcosa in più sul suo stato di salute.

In attesa di ulteriori novità in merito a Celia e alle indagini sull'omicidio di Fra Guillermo, si ricorda che la nuova puntata di Una vita andrà in onda nel pomeriggio di martedì 18 febbraio su Canale 5. Per rivedere le puntate già trasmesse invece, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.