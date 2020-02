Morgan e Bugo sono stati squalificati ufficialmente dal Festival di Sanremo 2020 durante la quarta serata. Nel corso dell'esibizione, Bugo ha abbandonato il palco dopo che Morgan aveva cambiato il testo della loro canzone. Per aver interrotto la performance e non essere tornati sul palco, quindi, come da regolamento sono fuori dalla gara.

Bugo e Morgan lasciano il palco: squalificati da Sanremo

Al Festival di Sanremo 2020 le sorprese non sono mancate. Durante la quarta serata, sul finire delle esibizioni dei cantanti in gara, il pubblico e i presentatori sono rimasti interdetti per qualche minuto per un imprevisto che nessuno avrebbe immaginato.

Bugo e Morgan sono saliti sul palco e, quando è arrivato il momento di intonare la canzone, Morgan ha cambiato le parole del testo di Sincero. "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera": ha iniziato così, continuando a parlare di mancanza di rispetto e aggiungendo che Bugo avrebbe dovuto ringraziarlo per essere su quel palco.

Secondo quanto è stato riferito dalla Mescal, gli attriti tra i due artisti sarebbero iniziati il giorno precedente, nel duetto. Morgan aveva accusato il cantante di sabotaggio, di ritardi orchestrati per impedire le prove ed altri comportamenti al fine di farlo ritirare dalla gara perché Bugo continuasse da solo.

Morgan cambia il testo della canzone: Bugo abbandona la scena e Amadeus imbarazzato prova a capire

Durante la notte di giovedì, Morgan aveva già mandato ai giornalisti una lunga lettera in cui spiegava la sua versione dei fatti. Per il cantautore milanese, ci sarebbe stato un piano contro di lui. L'abbandono del palco ha colto di sorpresa anche i presentatori che hanno dovuto gestire quel momento: Amadeus ha cercato di capire cosa stesse succedendo, mentre Fiorello provava ad intrattenere il pubblico.

Anche i produttori, seduti nella platea della sala stampa, erano ignari di tutto ciò che sarebbe successo. Quando sono entrati, hanno specificato che la Mescal segue Bugo e non Morgan.

Successivamente, lo spettacolo è andato avanti e Amadeus ha chiamato Rita Pavone ad esibirsi sul palco, come da scaletta, con la sua Niente (Resilienza 74). Al termine dell'esibizione della cantante, Amadeus è tornato sul palco, per spiegare che Bugo e Morgan erano ancora nei camerini e non avevano intenzione di tornare in scena.

Il conduttore ha spiegato che per regolamento questa è una defezione e quindi i due artisti sono stati esclusi dalla gara. Amadeus non ha nascosto il suo dispiacere per quanto accaduto, perché il loro brano gli piaceva molto ed era stato lui a volerli sul palco dell'Ariston.