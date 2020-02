Martedì 11 febbraio sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai 1 il film per la televisione "Mai scherzare con le stelle". Il titolo in questione è il dodicesimo film della saga "Purché finisca bene" iniziata nel 2014 con i primi 5 titoli e proseguita poi negli anni successivi con altri 6 film trasmessi nel 2016 e nel 2019. La trama di "Mai scherzare con le stelle" è principalmente incentrata sulla convivenza forzata di due giovani che finiranno per innamorarsi nonostante le loro evidenti diversità caratteriali.

Ines si rifugia da Alfredo

Le anticipazioni di "Mai scherzare con le stelle" ci segnalano che le vicende gireranno tutte intorno a due giovani: Ines e Alfredo. La prima è una netturbina che ama dilettarsi con l'astrologia, essendo una grande appassionata di tutto ciò che concerne l'oroscopo. Il secondo è un ingegnere concentrato nella costruzione di un robot capace di riconoscere e capire i gusti e le preferenze delle donne e degli uomini. L'unica cosa che accomuna i due giovani è il loro indirizzo, infatti, vivono nello stesso palazzo e non vanno per niente d'accordo.

Fatalità però vuole che un giorno, Ines, per sfuggire all'arrivo inaspettato dei suoi genitori, si rifugi a casa di Alfredo facendolo passare per il suo fidanzato. A quel punto i due ragazzi inizieranno una convivenza forzata che li porterà a discutere inizialmente anche sulle cose più banali.

Il cardine delle loro discussioni saranno principalmente le differenze caratteriali dei due personaggi. Alfredo,infatti, è un tipo molto razionale, il classico uomo di scienza che crede soltanto a ciò che può vedere, esaminare e studiare.

Ines, invece, è una donna sognatrice ed impulsiva che si affida spesso alle stelle per le decisioni più importanti della sua vita, che crede nei suoi sogni e non vuole rinunciarvi. In breve tempo, però, una serie di eventi inaspettati spingeranno i due giovani l'uno nelle braccia dell'altro, portandoli ad innamorarsi.

Il cast e la regia

Il cast del film è formato da una coppia di attori abbastanza nota al pubblico televisivo, in quanto entrambi i protagonisti hanno già lavorato in altre Serie TV trasmesse in Italia.

Nei panni di Alfredo troviamo Alessandro Roja, noto al grande pubblico per essere stato nel cast di "1992", "È arrivata la felicità", "La compagnia del cigno" e "Tutto può succedere". Nel ruolo di Ines, invece, abbiamo Pilar Fogliati, già interprete in "Forever young", "Non dirlo al mio capo" e "Un passo dal cielo".

La regia del film è stata affidata allo stesso regista di "Volevo fare la rockstar", Matteo Oleotto. La replica di "Mai scherzare con le stelle" sarà disponibile su Rai Play dal 12 febbraio nella sezione dedicata alla saga "Purché finisca bene".