Domenica 9 febbraio a partire dalle ore 14.30 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento della soap tv Una vita e non mancheranno le emozioni. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che verrà finalmente celebrato il matrimonio tra Lolita e Antonito a cui parteciperanno anche Victor e Maria Luisa, giunti appositamente da Parigi. Intanto Lucia, accetterà la proposta di matrimonio di Samuel, mentre Espineira rimprovererà Telmo per non aver impedito questo fidanzamento, arrivando a minacciare lui e Fra Guillermo.

Anticipazioni Una vita: Lolita e Antonito si sposano, presenti anche Victor e Maria e Luisa

La prossima puntata di Una vita in onda domenica 9 febbraio sarà ricca di eventi come quello che vedrà la celebrazione delle nozze tra Antonito e Lolita. Dopo una lunga serie di contrattempi, i due pronunceranno il fatidico sì davanti a parenti e amici, nel corso di una cerimonia romantica e toccante. La sposa verrà accompagnata all'altare da Servante, il quale sarà particolarmente commosso.

Le anticipazioni rivelano inoltre che, alle nozze, interverranno a sorpresa anche Victor e Maria Luisa, tornati ad Acacias per l'occasione.

Mentre nel quartiere si darà il via ai festeggiamenti, un losco individuo riuscirà ad intrufolarsi sulle scale di Acacias 38, fermandosi proprio in prossimità dell'appartamento degli Alvarez Hermozo.

Una vita, spoiler del 9 febbraio: anche Samuel e Lucia pronti a convolare a nozze

Mentre Antonito e Lolita convoleranno finalmente a nozze, anche un'altra coppia, ben presto, potrebbe unirsi in matrimonio.

Lucia infatti, avrà accettato la proposta di Samuel, annunciando il fidanzamento nel corso di una merenda a 'La Deliciosa'.

Espineira intanto, rimprovererà padre Telmo per non aver impedito il fidanzamento e lo esorterà a fare qualcosa per evitare che l'Alday entri in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Il priore, arriverà addirittura a minacciare il sacerdote e fra Guillermo per raggiungere i suoi scopi.

Inigo intanto, avrà il timore che Tito non sia affatto pronto per l'incontro di pugilato a causa dello scarso allenamento. Intanto le minacce di Espineira sembreranno concretizzarsi dato che, l'uomo misterioso sule scale di Acacias 38, sembrerà proprio attendere il passaggio di Lucia.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento domenicale di Una vita, in onda a partire dalle 14:30 su Canale 5, subito dopo la puntata di Beautiful, e dove i fan della soap iberica potranno rivedere Victor e Maria Luisa. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.