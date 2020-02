Ieri sera è iniziata l'avventura del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha rotto il ghiaccio con l'aiuto del suo amico fraterno Fiorello, che sarà al suo fianco per tutti e cinque gli appuntamenti di questa 70^ edizione. Una serata durante la quale c'è stata l'esibizione dei primi 12 artisti Big, i quali hanno avuto modo di far ascoltare al pubblico da casa i propri brani.

Al termine della serata c'è stata anche la prima classifica di questa edizione, quella stilata dalla giuria demoscopica, ovviamente relativa alle 12 canzoni già esibitesi sul palco: ad avere la meglio sono state Le Vibrazioni, mentre all'ultima posizione si è piazzata la coppia Morgan-Bugo.

La prima classifica del Festival di Sanremo: male Riki e la coppia Morgan-Bugo

Nel dettaglio, infatti, la classifica dopo la prima serata del Festival di Sanremo di ieri sera rivela che in testa ci siano Le Vibrazioni con il brano dal titolo 'Dov'è'.

Segue al secondo posto la bravissima Elodie, che quest'anno si è presentata all'Ariston con un brano scritto da Mahmood.

Terzo posto, invece, per Diodato che sarebbe tra i super favoriti per la vittoria finale di questo Festival di Sanremo. Quarto posto per Irene Grandi, che torna all'Ariston a distanza di 5 anni dalla sua ultima partecipazione. Quinto posto per Marco Masini, seguito al sesto da Alberto Urso.

Settima posizione, invece, per Rapahel Gualazzi seguito da Anastasio - ottavo - e da Achille Lauro che al momento si trova al nono posto in classifica.

Le ultime tre posizioni, invece, sono occupate rispettivamente da Rita Pavone al decimo posto, seguita da Riki all'undicesima posizione e dalla coppia Morgan-Bugo, che chiudono la classifica di questa prima serata alla dodicesima posizione.

Anticipazioni sulla seconda serata di Sanremo: arrivano i Ricchi e Poveri

Questa sera, invece, andrà in onda la seconda delle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, durante la quale si esibiranno gli altri 12 artisti Big di questa 70^ edizione. Sul palco quindi saliranno tra gli altri Elettra Lamborghini e Junior Cally, due protagonisti molto discussi e al tempo stesso amati dal pubblico.

Tra gli ospiti, invece, c'è grande attesa per la partecipazione dei Ricchi e Poveri: la storica band italiana si riunirà al completo con Marina Occhiena, che dal lontano 1981 non fa più parte del gruppo.

Confermata la presenza di Tiziano Ferro che - come Fiorello - sarà presente sul palco al fianco di Amadeus per tutte e cinque le serate di questa edizione che terminerà sabato 8 febbraio.

La seconda serata del Festival potrà essere seguita non soltanto in diretta televisiva su Rai 1 ma anche in streaming live online sul sito web RaiPlay.