Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, scritta ed ideata dalla creatrice de "Il Segreto", Aurora Guerra. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che verranno trasmessi in Italia dal 9 al 14 febbraio, tutti i giorni tranne il sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Antonito e Lolita, sull'attentato subito da Lucia e sui tentativi di Telmo di convincere l'Alvarado a non fidarsi di Samuel.

Antonito e Lolita si sposano

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Telmo rimarrà molto stupito quando il priore Espineira gli rivelerà di essere disposto anche a far del male a Lucia pur di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi. Maria Luisa e Victor parteciperanno a sorpresa alla festa per le nozze di Antonito e Lolita che si terrà nel quartiere. Inigo comunicherà a Tito di avergli organizzato il suo primo incontro di boxe ufficiale. Con una romantica cerimonia, Lolita ed Antonito diventeranno marito e moglie per poi festeggiare la loro unione nel gaudio dei loro familiari e dei loro amici.

Nel corso del banchetto, però, un misterioso uomo sporcherà di grasso i gradini di Acacias 38, facendo cadere in malo modo Lucia. Fortunatamente per lei, Telmo si accorgerà della sua assenza e correrà a soccorrerla, evitandole spiacevoli conseguenze.

Guillermo scopre la verità su Telmo

Tito vincerà il suo primo incontro di boxe, mentre Marcelina confermerà di essersi innamorata di Jacinto. Telmo racconterà a frate Guillermo di avere il sentore che possa essere stato padre Espineira ad inviare qualcuno per uccidere Lucia.

Dopo aver vinto il suo primo incontro, Tito verrà invitato da tutti gli scommettitori a scontrarsi con un pugile francese. Padre Telmo deciderà di andare a trovare Lucia per chiederle di non accettare la proposta di matrimonio di Samuel. Nel frattempo, padre Espineira rivelerà a frate Guillermo ciò che successe fra Telmo e Lucia quando furono ritrovati svestiti in una vecchia chiesa. Saputo ciò, il frate ritornerà ad Acacias e rimprovererà aspramente Telmo, per poi decidere di ascoltare nuovamente le sue confidenze sulle malefatte dell'Alday.

Lucia accetterà di sposare Samuel soltanto a patto che lei e suo marito lascino immediatamente Acacias dopo il matrimonio. Antonito e Lolita partiranno per il loro viaggio di nozze, mentre Susana riceverà cattive notizie da Simon attraverso un telegramma. Telmo incontrerà Lucia per metterla in guardia da Samuel, colpevole, secondo lui, di avere ucciso il cocchiere e lo zio Joaquin. Trini avrà un piccolo malore nel corso di una passeggiata fatta con Celia. Inigo si arrabbierà moltissimo quando Tito non si presenterà ad un incontro di boxe, mentre Guillermo inviterà Telmo a riflettere su ciò che sente per Lucia.