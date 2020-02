Nuove emozioni attendono i fan di Beautiful anche nell'episodio in onda giovedì 6 febbraio su Canale 5. Nel consueto orario delle 13:40, i telespettatori vedranno come Hope si stia attaccando in modo quasi morboso alla piccola Phoebe, suscitando di contro la preoccupazione non solo di Liam e Steffy, ma anche di Brooke. Il timore che la giovane stia scambiando la figlia scomparsa con la piccola adottata da Steffy è grande e ciò potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Intanto Zoe sarà sconcertata dopo aver scoperto i documenti dell'adozione di Phoebe nell'ex appartamento del padre.

Anticipazioni Beatiful: Hope si attacca in modo morboso a Phoebe

Le anticipazioni relative alla nuova puntata di Beautiful, svelano come Liam si starà preoccupando per lo strano atteggiamento di Hope, la quale sembrerà attaccarsi in modo morboso a Phoebe. La Logan, infatti, sembrerà aver trasferito tutto l'amore che non ha dato a Beth verso la nuova arrivata. La preoccupazione di Liam sarà condivisa anche da Steffy la quale però si mostrerà più ottimista, certa che una nuova gravidanza e il tempo, potranno aiutare Hope a ritrovare se stessa.

Secondo la Forrester ci vorrà pazienza e Liam prenderà atto delle parole della ex moglie.

Beautiful, spoiler: Brooke preoccupata per Hope visto l'attaccamento di lei verso Phoebe

Mentre Hope sembrerà felice solo tenendo tra le braccia la piccola Phoebe, anche Brooke sarà preoccupata per lo strano atteggiamento della figlia e condividerà la sua ansia con Ridge. L'attaccamento morboso a Phoebe, potrebbe alla lunga farle più male che bene e anche Ridge condividerà le paure della Logan.

Le preoccupazioni di Ridge e Brooke aumenteranno quando Hope passerà a salutarli, raccontando loro di come si senta bene quando è in compagnia di Phoebe, con la quale sente una sintonia speciale.

Hope riversa il suo amore verso Phoebe nel nuovo episodio di Beautiful

Nel nuovo episodio di Beautiful in onda il prossimo 6 febbraio, Brooke cercherà di far capire alla figlia come il fatto di passare tanto tempo con Phoebe dopo quanto accaduto con Beth sia controproducente, ma Hope sarà invece convinta che l'arrivo della neonata in famiglia sia un dono del cielo.

Hope, quindi, cercherà di tranquillizzare tutti e si getterà sul lavoro. Wyatt le mostrerà la nuova collezione sportiva e la Logan sarà felice del risultato. Per tale motivo ringrazierà tutti ma comincerà a rivivere il suo dramma, dato che assocerà il lavoro agli ultimi tempi della gravidanza, quando sentiva la piccola Beth muoversi dentro di lei. Nonostante la Logan cerchi di minimizzare non sembrerà affatto aver superato il suo dramma.