Durante la puntata di lunedì 3 febbraio di Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo, Morgan ha cantato una frase della canzone che porterà al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante, in collegamento con la conduttrice, stava infatti parlando del legame di amicizia che lo lega a Bugo (artista con il quale si presenterà sul palco dell'Ariston) quando si è lasciato sfuggire un pezzo del brano che dovrà cantare durante il prossimo Festival. Il regolamento del Festival vieta ai cantanti in gara di intonare i loro brani prima di Sanremo; in caso contrario è prevista la squalifica dal programma.

Morgan, in collegamento con la Balivo, ha accennato una frase della canzone 'Sincero'

'E la gratitudine, le circostanze...'; questa è la frase che Morgan ha cantato durante il collegamento con il programma del primo pomeriggio di Rai 1. La frase è della canzone 'Sincero', che l'ex cantante dei Bluvertigo porterà sul palco dell'Ariston insieme all'artista Bugo. Caterina Balivo, subito accortasi della gaffe, ha interrotto il cantante invitandolo a non cantare il brano. Notevole l'imbarazzo in studio, con la Balivo che è apparsa visibilmente preoccupata durante tutto il collegamento.

Anche Francesco Facchinetti, che in quel momento vestiva i panni di inviato del programma, ha cercato di rimediare affermando che il pezzo non è stato cantato, ma recitato. Tuttavia, però, sembrerebbe che Morgan abbia proprio cantato la frase. Ancora non è chiaro se la gaffe di Morgan possa avere delle ripercussioni sulla sua avventura al Festival. Ciò che però è sicuro è che il rapporto tra Morgan e il Festival è stato anche in passato burrascoso.

Nel 2010, infatti, Morgan avrebbe dovuto partecipare al Festival condotto all'epoca da Antonella Clerici ma venne squalificato prima ancora che Sanremo iniziasse. A costargli la partecipazione fu un'intervista che rilasciò al giornale 'Max', in cui il cantante ammise di consumare cocaina come "antidepressivo".

Nelle scorse settimane anche Riki ha rischiato la squalifica

La gaffe di Morgan potrebbe dunque portare delle conseguenze sulla sua partecipazione al prossimo Festival.

Il regolamento di Sanremo, come detto, vieta ai cantanti in gara di cantare i loro inediti prima di averli cantanti sul palco dell'Ariston. Il caso di Morgan non è il primo che accade in questa vigilia di Sanremo 2020; nelle scorse settimane a finire nella bufera era stato il cantante Riki. L'ex concorrente di Amici, infatti, ha pubblicato nelle sue storie Instagram il ritornello della canzone che dovrà portare nella serata delle cover. Il caso, di cui ha parlato anche Striscia la Notizia, non ha comunque avuto nessuna conseguenza in quanto la Rai ha deciso di non prendere provvedimenti verso il cantante.