Quali sono i personaggi famosi più influenti sui social network? Stando ad una classifica che ha redatto "Sensemakers", in collaborazione con "Shareablee", a ricevere maggiori contattati sul web nel primo mese del 2020 sono stati Chiara Ferragni, gli Autogol e Fedez. La chiacchierata Giulia De Lellis, invece, si piazza soltanto al settimo posto di questa virtuale graduatoria, addirittura dietro alla soubrette Diletta Leotta e alla foodblogger Benedetta Rossi.

I 'Ferragnez' tra gli influencer più seguiti del 2020

I Vip che riescono a calamitare l'attenzione del popolo del web con i loro post su Instagram, Facebook e Twitter sono stati inseriti in una classifica da parte di chi lavora per dei siti di rilevamento dell'attività sui social network (come Sensemakers e Shareablee).

Sul podio degli influencer che hanno ricevuto più interazioni sui loro profili soltanto nel mese di gennaio appena trascorso, si piazzano due membri della famiglia "Ferragnez": Chiara Ferragni, infatti, trionfa al primo posto con oltre 61 milioni di interazioni.

Secondi sono gli Autogol, un trio che fa comicità su fatti sportivi e calcistici in particolare: loro hanno ottenuto circa 24 milioni i contatti social soltanto nel primo mese del nuovo anno.

Il rapper Fedez, invece, si classifica terzo in questo speciale elenco con i suoi 16,6 milioni di interazioni social.

Pare che le condivisioni di foto e Stories della loro quotidianità soprattutto familiare (principalmente quelle con il piccolo Leone protagonista), portino molta fortuna ai coniugi Ferragnez, che sono considerati tra i personaggi famosi più in vista e seguiti del 2020.

Giulia De Lellis amatissima ma meno 'influente' di Diletta Leotta

Proseguendo nella lettura della classifica che ha stilato Sensemakers sui Vip con maggiori interazioni sul web soltanto nel mese di gennaio, troviamo la bella Diletta Leotta: la conduttrice sportiva, reduce dall'esperienza di valletta al Festival di Sanremo, è quarta con 7,9 milioni di contatti su tutti i social network.

Al quinto posto di questa graduatoria virtuale, si piazza Benedetta Rossi; la star del programma Tv "Fatto in casa con Benedetta", infatti, ha ottenuto circa 6,6 milioni di interazioni sui suoi canali ricchi di ricette e consigli sulla cucina.

Un altro membro della famiglia Ferragni, invece, si classifica sesto tra i personaggi famosi più influenti della rete: lei è Valentina, una delle sorelle minori di Chiara, con 6,5 milioni di interazioni sui suoi account personali.

Giulia De Lellis, chiacchieratissima influencer e volto televisivo di punta (ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 2), è soltanto al settimo posto di questo particolare elenco: la romana, che vanta più di 4,3 milioni di followers soltanto su Instagram, ha ricevuto poco meno di 6 milioni e mezzo di interazioni a gennaio 2020.

Tra gli uomini più influenti della rete anche Ultimo e Vacchi

Un'altra apprezzata influencer che è rientrata nella classifica dei Vip più influenti del web, è Paola Turani: con circa 5,6 milioni di interazioni, la ragazza si è piazzata all'ottavo posto di questa graduatoria. Nona e decima, invece, sono Alice Campello (mogie del calciatore Alvaro Morata) ed Elisa Maino (web star appassionata di musica).

In questo elenco che ha stilato Sensemakers, però, figurano anche alcuni uomini: oltre a Fedez che è al terzo posto, a gennaio 2020 hanno ottenuto tantissime interazioni anche il cantautore romano Ultimo (4,4 milioni) e il dj famoso anche per i video dei suoi balletti su Instagram Gianluca Vacchi (3,4 milioni).