È passato circa un mese da quando Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono mostrato felici e complici sui social network: anche ieri, nel giorno di San Valentino, i due non hanno reso pubblici i loro festeggiamenti. Il gelo che sembra essere calato tra l'influencer e il pilota secondo alcuni coincide con i tanti Gossip che stanno circolando ultimamente su lei e Damante: oltre ad essersi incrociati in un negozio qualche giorno fa, gli ex di Uomini e Donne ora si allenano nella stessa palestra di Milano.

Giulia De Lellis tace sull'amore con Iannone sui social

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone? Stando ai gossip che stanno circolando in questi giorni sul web, sembra proprio che la coppia non stia vivendo un periodo molto sereno. A far pensare ad una crisi in corso tra la bella romana e il motociclista, è soprattutto il gelo che pare essere calato tra loro da circa un mese, ovvero da quando non si fanno vedere più insieme sui social network.

Dopo aver organizzato una festa a sorpresa per i 24 anni dell'influencer, il campione della Moto GP è sparito dal profilo Instagram della fidanzata, che ultimamente si fa vedere sempre e solo in compagnia di collaboratori oppure di cari amici.

Ieri, venerdì 14 febbraio, né la ragazza né il suo compagno si sono esposti in rete per farsi gli auguri di San Valentino: una mancanza piuttosto insolita soprattutto da parte di Giulia, che è sempre stata molto attenta a questi particolari da quando è un personaggio pubblico. Che ci sia veramente un momento di lontananza tra la De Lellis e Iannone, oppure i due hanno solo scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori?

Giulia De Lellis e Andrea Damante pericolosamente vicini

Le voci di crisi con Iannone arrivano proprio nei giorni in cui Giulia De Lellis è finita al centro del gossip per un inaspettato incontro col suo più famoso ex, Andrea Damante. Come hanno raccontato molti siti di gossip nelle scorse ore, la bella influencer e l'ex tronista di Uomini e Donne si sarebbero incrociati, pare casualmente, in un negozio di Milano che realizza scarpe personalizzate: stando al racconto di alcuni curiosi (come Amedeo Venza), i due ragazzi si sarebbero ritrovati faccia a faccia senza volerlo e non con poco imbarazzo.

Se sulla vita sentimentale della romana si sa poco in questo periodo, il dj risulta ufficialmente fidanzato con Claudia Coppola da qualche mese: i due, infatti, non perdono occasione per dichiararsi amore anche sui social network.

Giulia De Lellis sceglie la stessa palestra del 'Dama' per allenarsi

Un altro piccolo gossip che sta impazzando da qualche giorno sul web, è quello sulla comune passione per il fitness di Giulia e Andrea: notizia di questo periodo, infatti, è che la De Lellis ha iniziato a frequentare la stessa palestra di Milano dove va quotidianamente il suo ex fidanzato. L'influencer, infatti, sta usando Instagram per informare i fan di essersi affiancata ad un personal trainer per restare in forma, ma a colpire i curiosi è stato soprattutto il luogo per il quale ha optato, lo stesso che sceglie Damante da qualche mese a questa parte.

Sapendo che i "Damellis" si allenano nella stessa palestra, non è difficile ipotizzare che possano incontrarsi tra un esercizio e l'altro, dando adito a nuove chiacchiere sul loro rapporto finito ufficialmente la scorsa estate per volere dell'autrice di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza". Nell'ultima intervista che ha rilasciato in tv a Verissimo, la 24enne ha punzecchiato il "Dama" sul suo nuovo rapporto d'amore con Claudia quando ha detto: "Ho saputo che si è fidanzato, vediamo se dura questa volta".