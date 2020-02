Non sarà una puntata per niente facile quella che Barbara De Santi dovrà affrontare oggi, martedì 18 febbraio, durante il trono over di Uomini e donne. Qualche parola di troppo scritta dalla dama sui social scatenerà il putiferio. Intanto, il parterre femminile si arricchirà con una nuova presenza: la dama Valentina D.

Uomini e Donne, anticipazioni: nel parterre delle dame arriva Valentina D

Nell'appuntamento odierno deil dating show ci sarà l'arrivo di una nuova dama: il suo nome è Valentina D., ha 37 anni, nella vita è una parrucchiera e da circa un anno ha aperto la sua attività.

È proprio quest'ultimo particolare fa presagire a Gianni Sperti che la ragazza potrebbe avere fin da subito un corteggiatore, che si tratti di Armando?

Le vicende che riguarderanno Barbara De Santi, invece, saranno come una sorta di montagna russa. Inizieranno con l'arrivo di Michele, un signore che giungerà in studio solo per lei, ma la lieta novella non durerà per molto. Gianni Sperti, con un pizzico di sarcasmo, chiederà al nuovo cavaliere se sta bene economicamente, ma questa frase non piacerà tanto alla De Santi, che piccata risponderà: "Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone".

Sarà la goccia che farà traboccare il vaso, infatti Gianni Sperti chiederà alla dama: "Voglio sapere perché riporti il mio matrimonio sui tuoi social". A quanto pare alla De Santi potrebbe essere sfuggita qualche parola di troppo e la questione scatenerà una sorta di "Barbara contro tutti". Marcello la definirà, addirittura, "pericolosa e bugiarda". Come si concluderà la questione? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.