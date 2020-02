Le anticipazioni di Una vita relative alle prossime puntate raccontano che il cuore di Ramon andrà in mille pezzi dopo la morte di Trini. Ebbene sì, nella nuova stagione della soap opera che inizierà dopo un salto temporale di circa quattro anni, i telespettatori scopriranno che cosa è accaduto alla Crespo dopo la nascita di Milagros.

Grazie ad un flashback, vedremo Celia accorrere nella stanza di Trini, in preda ad una crisi respiratoria. La Alvarez Hermoso non le somministrerà la pillola salva vita, causando così la dipartita dell'amica.

L'obiettivo di Celia sarà quello di avere solo per sé la piccola Milagros, devastata per la perdita del bimbo che portava in grembo. Dopo il salto temporale, nel quartierino di Acacias diversi personaggi non ci saranno più e tra questi anche la moglie di Felipe, che pagherà cara la sua ossessione.

Una Vita anticipazioni: Ramon perde il senso di realtà

Nelle puntate iberiche di Una Vita, Ramon proverà a superare il dolore per la perdita di Trini accettando il sostegno della domestica Carmen. Giorno dopo giorno, il loro rapporto si evolverà, fino a diventare una relazione vera e propria.

In un primo momento, il Palacios preferirà amare Carmen di nascosto, preoccupato per la reazione dei vicini. La donna però non accetterà queste condizioni e lo metterà alla prova: se non renderà pubblica la loro storia, se ne andrà per sempre. A quel punti, Ramon deciderà di organizzare un incontro per presentare la sua nuova compagna. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, a dispetto di ogni previsione, gli amici del Palacios saranno contenti per la sua ritrovata felicità.

Non andrà altrettanto bene tra le mura domestiche. Carmen dovrà fare i conti con Lolita, con la quale non andrà per niente d'accordo. Inoltre, si accorgerà del fatto che Ramon abbia iniziato a guardarla con occhi diversi. Stando alle ultime anticipazioni di Una Vita infatti, il Palacios tenterà di trasformare la sua nuova fidanzata in Trini, invogliandola a vestirsi e comportarsi come la sua defunta moglie.

Carmen sarà affranta e si sentirà umiliata nel profondo. L'unico suo desiderio è quello di essere se stessa.

Il Palacios non riconosce sua figlia

Ramon sarà solo un illuso, in quanto non supererà in alcun modo la perdita dell'adorata Trini. Il Palacios riceverà un telegramma, venendo a sapere che Milagros sta per tornare dal collegio. Stando alle anticipazioni di Una Vita però, la sua gioia si trasformerà in incredulità quando realizzerà di riconoscere affatto la propria figlia. Carmen si infurierà con Ramon, dopo aver scoperto del ritorno di Milagros, evento che le ha tenuto deliberatamente nascosto.

Forse non la ritiene all'altezza di Trini?

Carmen, nonostante tutto, proverà ad avvicinarsi a Milagros, delusa dalla lontananza affettiva di suo padre. Ramon apprezzerà le buone intenzioni della compagna e proverà a fare un passo verso di lei, anche se continuerà a paragonarla a Trini. Un altro colpo di scena però, contribuirà a movimentare le trame di Una Vita. Genoveva, la nuova dark lady di Acacias, ha macchinato un piano per rapire la figlia del Palacios.