Lunedì 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La diretta è stata alquanto movimentata e non sono mancati gli scontri tra alcuni concorrenti del famoso reality. Nel corso della lunga puntata c'è stato spazio anche per le graditissime sorprese. A riceverne una molto bella è stato il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. Il ragazzo sta continuando la sua conoscenza approfondita con Clizia Incorvaia. La bellissima sorpresa però ha avuto un risvolto inaspettato che ha messo in crisi la giovanissima storia d'amore tra i due.

Entrambi i genitori di Paolo nella casa del GF Vip

Paolo Ciavarro si è dunque ritrovato in casa entrambi i genitori ed è apparso felicissimo ed emozionato di riabbracciarli. Non si aspettava però le parole pronunciate dalla madre, sia quelle all'interno della casa, sia nell'intervista rilasciata al settimanale Chi diretto proprio da Alfonso Signorini. Se inizialmente aveva espresso tutta la sua felicità per la loro intesa dispensando un sacco di complimenti a Clizia, negli ultimi giorni ha un po' cambiato idea.

Lunedì, nello specifico, ha detto al figlio che ogni qualvolta mette il live dalla casa li vede baciarsi, 'ci vorrebbe più protezione di sé', ha aggiunto. Al settimanale Chi aveva invece espresso perplessità su un futuro della relazione lontano dalle telecamere, essenzialmente perché le loro esperienze di vita sono molto diverse. Clizia ovviamente è rimasta molto male e, dopo la diretta della puntata, ha espresso i primi dubbi.

Clizia ha affermato di condividere le preoccupazioni di una madre

Clizia Incorvaia ha detto che capisce molto bene la preoccupazione di una madre e che anche lei ha pensato alla sua vita e ai suoi genitori. Ha affermato di sapere i loro pensieri. "So cosa pensano, io ho una figlia, sono più grande, ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando".

Si è esaminata a fondo, anche parlando con le altre ragazze e ritiene che, forse, dovrebbe essere più forte dal punto di vista razionale e decidere di non vivere delle cose per proteggerne altre. Ha anche detto che avrebbe dovuto pensare alle priorità e precludersi quello che sta vivendo con Paolo. Le sue parole precise sono state: "Forse dovevo solo pensare alle priorità e precludermi tutto questo, ma sarebbe come vivere a metà, e io non so vivere a metà." Riuscirà Clizia Incorvaia a vivere con serenità la relazione con Paolo Ciavarro? Non resta che seguire cosa accadrà tra i due nella casa.