All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 è scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nelle scorse ore tramitte un'intervista rilasciata al portale Bollicinevip, il presunto fidanzato della gieffina ha rotto il silenzio. Tiberio Carcano ha reso noto che non ha alcuna relazione con l'ex moglie di Francesco Sarcina, ma che la loro era solo una frequentazione.

Nella puntata del 10 febbraio Alfonso Signorini ha mandato in onda il bacio tra Clizia e Paolo. La Incorvaia, che non ha mai nascosto di frequentare una persona al di fuori dal reality-show di Canale 5, questa volta si è lasciata andare: "Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce".

D'altro canto anche Ciavarro jr, seppur imbarazzato, non è riuscito a tenere a freno il suo interesse verso la sua coinquilina.

Le parole di Tiberio Carcano

Tiberio Carcano è stato piuttosto chiaro durante l'intervista rilasciata a Bollicinevip. L'imprenditore ha rivelato di non provare alcun risentimento verso Clizia Incorvaia. Il giovane ha ammesso che i due non erano fidanzati, poiché hanno avuto modo di vedersi solamente un mese. Al contrario il rapporto tra Clizia e Tiberio si può descrivere come una conoscenza, che non è detto che poi sarebbe diventata una liaison.

Tiberio Carcano ha precisato: "Ci siamo lasciati in una situazione di stallo", poi ha rivelato che quando Clizia uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip 4 i due sicuramente si vedranno e decideranno insieme il loro futuro.

Sulla base di queste affermazioni l'imprenditore ha aggiunto che era stato lui a chiedere alla friulana di non rendere pubblica questa conoscenza, poiché alle spalle ha un matrimonio andato male.

Prima di concludere il suo intervento, Tiberio Carcano ha espresso il suo pensiero sulla vicinanza tra Paolo Ciavarro e la blogger: "È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi". Infine, Carcano ha aggiunto: "Clizia non si sta comportamendo male con me, anzi..."

Clizia e Paolo: scoppia la passione in piscina

Dopo il primo bacio avvenuto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i due gieffini non intendono più nascondersi.

Nella giornata di ieri, i due giovani dopo un gioco di sguardi si sono lasciati andare a delle effusioni piccanti in piscina. Lo stesso Ciavarro jr, che prima è sembrato razionale, poi si è lasciato andare: "Non me ne frega niente, vieni qua". Sotto gli occhi degli altri inquilini, Clizia e Paolo non sono mai stati così vicini. La stessa Antonella Elia che si trovava in veranda, ha chiesto agli altri coinquilini di lasciarle la visuale libera per godere dello spettacolo.

Il commento di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi nonché mamma di Paolo Ciavarro è stata la prima a credere nell'intesa con Clizia Incorvaia.

L'attrice ed anche lei concorrente del GF Vip 3 attraverso un'intervista per il settimanale Chi ha confessato che non si sarebbe mai aspettata un bacio in tempi così brevi. Nonostante tutto la Giorgi ha ammesso di aver provato una grande tenerezza, tanto che la scena gli ha ricordato un film francese.

Durante l'intervista Eleonora Giorgi ha dichiarato che il comportamento di Paolo è naturale, poiché né lei né suo figlio sanno cosa siano delle strategie. Infine, si è detta felice per il rapporto che ha instaurato suo figlio con Clizia anche se al momento non crede che i due si siano innamorati: "Dall'esterno percepisco un'alchimia interessante".