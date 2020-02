Il primo bollente bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è arrivato quando gli italiani avevano da poco appreso il nome del vincitore del Festival di Sanremo (Diodato). La coppia più chiacchierata del GF Vip ha atteso che i coinquilini fossero travolti dalla stanchezza per ritagliarsi un momento intimo in giardino dopo un’allegra serata. E quella gioia che Francesco Sarcina cercava sul palco dell’Ariston con Le Vibrazioni, l’ex moglie sembra averla trovata nella casa più spiata degli italiani.

Del resto sin dalle prime battute del reality show condotto da Alfonso Signorini si era intuito che tra il figlio di Massimo Ciavarro e la trentatreenne c’era un feeling speciale destinato a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Negli ultimi giorni Paolo aveva lanciato più di qualche segnale e ieri notte, tra un brindisi e l’altro, la coppia si è lasciata andare: “Preferivi le parole” - ha chiesto il ventottenne al termine del lungo bacio con Clizia che non ha avuto nessuna esitazione nel rispondere con un secco no.

Decolla la love story tra Clizia e Paolo

Decolla la love story tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia come, tra l’altro, aveva previsto Alfonso Signorini nel corso della puntata del 3 febbraio del GF Vip. “Piano, piano questi due ragazzi ci daranno soddisfazioni”. Alla fine i fan del reality show non hanno dovuto attendere neanche molto visto che negli ultimi giorni il figlio di Eleonora Giorgi ha rotto gli indugi ed ha confessato ai coinquilini di provare interesse per l’ex di Francesco Sarcina.

In un primo momento l’influencer aveva manifestato l’intenzione di non lasciarsi andare perché aveva da poco iniziato a frequentare una persona. Particolare che la trentatreenne non ha nascosto a Ciavarro: “Preferisco fare le cose alla luce del sole. Potevo non dirlo, non è che mi sono sposata” - ha sottolineato Clizia durante una conversazione con Fernanda Lessa.

Ciavarro rompe gli indugi e bacia la Incorvaia al GF Vip

Durante il colloquio con la brasiliana la Incorvaia ha ammesso di provare interesse per Paolo Ciavarro. “All’inizio non pensavo che ci potesse essere qualcuno che mi potesse piacere ed invece questa cosa ha cambiato tutto” - ha affermato Clizia alla quale non è sfuggita una maggiore intraprendenza da parte del figlio di Eleonora Giorgi: “Lui è un po’ più timido ma sta iniziando a lasciarsi andare”.

Ed al termine della serata all’insegna della tradizione ‘romana’, con i coinquilini già a letto, Ciavarro e la Incorvaia si sono lasciati andare in giardino.

Un bacio intenso con il ventottenne che, ricordatosi delle telecamere, ha tirato su la coperta quando ormai il momento intimo era stato già immortalato e diffuso sui social network fino a diventare virale.