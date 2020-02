Nuova bufera in arrivo intorno al Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini che potrebbe allungarsi fino ad aprile come fanno sapere alcuni rumors sul web. Una novità che non farà senz'altro piacere a Maurizio Costanzo, che ha voluto dire la sua in una intervista a 'Nuovo Tv', il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Nel dettaglio, il giornalista ha chiesto a grande voce la chiusura del programma per alcuni comportamenti, ritenuti diseducati, da parte degli inquilini della casa di Cinecittà.

Maurizio Costanzo spara a zero contro il Gf Vip

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 12^ puntata del Grande Fratello Vip, che ha suscitato le polemiche da parte dei telespettatori per lo spettacolo deplorevole, offerto dalla soubrette Antonella Elia ed il deejay Patrick Ray Pugliese. Entrambi, infatti, si sono resi protagonisti di una lite senza esclusioni di colpi, che ha fatto drizzare i capelli alla maggior parte degli utenti, tra cui l'ex gieffina Antonella Mosetti, che ha usato parole al vetriolo contro la fidanzata di Pietro Delle Piane.

Oggi, il giornalista Maurizio Costanzo ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv', dove ha sparato zero contro il reality show di Mediaset. Nel dettaglio, il conduttore ha sentenziato che il Gf Vip è un programma che né intrattiene, né diverte. Inoltre, molto spesso riserva uno spettacolo incedente per colpa di alcuni inquilini della casa più spiata di Cinecittà.

Il giornalista vuole la chiusura del Grande Fratello Vip

Costanzo è tornato a tuonare contro il Gf Vip, il programma condotto ogni lunedì e venerdì da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante l'intervista a 'Nuovo Tv', il giornalista ha suggerito di chiudere il reality show, in quanto è un pessimo esempio a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Affermazioni, quelle del conduttore, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social, tra chi le appoggia e chi, al contrario, sostiene che la trasmissione non deve far riflettere.

A tal proposito, il marito di Maria De Filippi non è nuovo ad affermazioni del genere, visto che alcuni anni fa lo aveva definito una vera e propria discarica, paragonandolo a 'La Finestra sul Cortile', il film di Alfred Hithcock.

Solo alcune settimane fa, Costanzo aveva criticato con forza il comportamento dell'ex inquilino Salvo Veneziano, squalificato per frasi sessiste, totalmente contrarie al regolamento della casa del Grande Fratello Vip. Chissà se il direttore del settimanale 'Chi' risponderà alle parole di Maurizio nel corso della prossima puntata del programma, in onda venerdì 21 febbraio su Canale 5.