Asia Valente è appena entrata nella casa del GF Vip 4 ed ha subito legato con gli altri inquilini. In particolare, la fotomodella ha instaurato una particolare complicità con Antonio Zequila. La neoinquilina, infatti, ha chiesto a Zequila di spalmarle la crema solare: lui ha accettato ed è rimasto incantato dalla bellezza delle sue curve. Tra i due il feeling pare essere alle stelle e c'è già chi spera che sbocci qualcosa di più di una semplice amicizia.

GF Vip 4, Antonio Zequila corteggia Asia Valente

Martedì 18 febbraio 2020 nella casa del GF Vip 4, Antonio Zequila e Asia Valente hanno iniziato a studiarsi, a confrontarsi e, soprattutto, a corteggiarsi. Quando il latin lover della casa più spiata d'Italia è stato chiamato da Asia per spalmarle la crema solare, si è messo subito all'opera ed ha iniziato a stuzzicarla. Pochi istanti dopo, Zequila ha osservato le curve della sua coinquilina ed ha commentato: "Sembri Titti con questo costume giallo".

Successivamente, Asia ha improvvisato un balletto sensuale per stupire Zequila, tra movimenti di bacino e twercking. Lui si è lasciato andare al fascino della bella bionda ed ha iniziato a danzare accanto a lei sotto gli occhi divertiti degli altri concorrenti.

Chi è esattamente Asia Valente, nuova inquilina del GF Vip 4

La nuova inquilina del GF Vip 4 Asia Valente è un'influencer di ventitré anni ed è originaria di Benevento.

Il suo volto non è sconosciuto al pubblico televisivo poiché ha preso parte all'edizione di Saranno Isolani, spin-off de L'Isola dei famosi nel 2018. La sua partecipazione a Saranno Isolani le avrebbe consentito di approdare all'interno del cast del famoso reality show di Canale 5. Nonostante Asia non sia riuscita a superare i primi step di selezione, ha ottenuto grande visibilità, tant'è vero che il suo numero di seguaci su Instagram è cresciuto vertiginosamente, arrivando a toccare il milione.

Circa quattro anni fa, Asia è stata ospitata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, presentandosi come "la ragazza del tram", un'iniziativa inventata da un ragioniere, di nome Roberto, che riempì Milano di annunci in cui chiedeva informazioni su una giovane incontrata su un tram, di cui si era perdutamente infatuato. La vicenda si diffuse a macchia d'olio sul web fino ad approdare nel noto salotto pomeridiano della D'Urso, dove Asia fu subito scoperta. Infine, l'influcencer cadde nell'oblio mediatico, dopo l'ennesimo tentativo di approdare in televisione. Asia, inoltre, ha partecipato a Ciao Darwin nel team degli "Io so io", ma senza ottenere risultati soddisfacenti.

Riguardo la vita sentimentale, sembra che Asia abbia avuto una relazione con Dark Side, ex membro della Dark Polo Gang.