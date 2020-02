La nuova fiction Come una madre diretta dal regista Andrea Porporati a breve chiuderà i battenti. Le anticipazioni relative all’appuntamento conclusivo della prima stagione che i telespettatori potranno vedere il prossimo 16 febbraio salvo cambiamenti di palinsesto, svelano che finalmente tutti i nodi verranno al pettine. La protagonista Angela Graziani e i due bambini Valentina (Crystal Deglaudi) e Bruno (Tancredi Testa), saranno convinti di non avere più nessuna possibilità per riuscire a cavarsela ancora una volta.

Trama episodio conclusivo: Angela, Valentina e Bruno credono che sia tutto perduto

La terza ed ultima puntata della miniserie con protagonisti Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli verrà trasmessa su Rai 1 domenica 16 febbraio sempre a partire dalle ore 21:10. Dagli spoiler si evince che Angela, Valentina e Bruno crederanno che sia tutto perduto. Nonostante la donna e i bambini troveranno rifugio in un posto accogliente e sicuro grazie ad un misterioso uomo, torneranno a fare i conti con i loro inseguitori.

Ebbene sì: Greco (Ivan Franek) ed i suoi uomini, su richiesta di Manfredi (Fabrizio Contri) e del maggiore Sforza (Sebastiano Somma) non demordono. Proprio quando i tre fuggitivi avranno l’impressione di essere con le spalle al muro, accadrà qualcosa di inaspettato: il colpo di scena si verificherà nell’istante in cui la Graziani affronterà coloro che non hanno mai smesso di dare la caccia a lei ed ai bambini.

Per fortuna verrà alla luce un segreto riguardante il passato della famiglia di Bruno e Valentina che potrebbe cambiare tutto. Quest’ultima e il fratello, quindi apprenderanno la verità insieme all’assistente sociale.

Riassunto della seconda puntata

Nel secondo episodio andato in onda sulla rete ammiraglia Rai il 9 febbraio, Angela, Bruno e Valentina hanno fatto il possibile per recarsi a Roma. La donna si è data alla fuga portando con sé i due bambini rimasti orfani, poiché è stata considerata la responsabile del decesso di Elena.

Grazie alla complicità di Gianni, i tre sono riusciti a mettere piede a Roma. A questo punto la Graziani ha messo al corrente Bruno e Valentina della morte del figlio Matteo di nove anni, deceduto in seguito ad un incidente, mentre gli inseguitori hanno fatto capire di non voler desistere dal loro terribile intento. Successivamente Angela ha riabbracciato l’ex marito Lino (Simone Montedoro), l’unica persona in grado di poter dimostrare la sua innocenza. Infine, mentre la Graziani si è resa conto di dover cambiare il suo aspetto per non essere riconosciuta, Valentina è stata visitata da un medico a causa della sua incessante tosse.