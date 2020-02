Continuano gli appuntamenti con la nota TV Soap di Rai 3 Un posto al sole. Le anticipazione degli episodi che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio, rivelano che ci saranno molte novità che sconvolgeranno la vita dei personaggi. Infatti, nelle prossime puntate, Alberto (interpretato da Maurizio Aiello) subirà una violenta aggressione. Nel frattempo, Giulia dirà addio a Marcello in seguito a una brutta discussione.

Giulia chiude con Marcello

Le nuove puntate della soap tv Un posto al sole svelano che Alberto sarà molto preoccupato per la situazione nel cantiere, cercherà dunque di risolverla contattando una vecchia conoscenza.

Nel frattempo, l'uomo subirà una violenta aggressione. Ornella cercherà di far capire a Giulia che in Marcello c'è qualcosa di strano. La donna coinvolgerà anche Niko e Angela. Durante una telefonata, Giulia e Marcello litigheranno e lei deciderà di digli definitivamente addio. Molto delusa, cercherà conforto nella sua famiglia e nei suoi amici. Oppresso dal poco spazio a disposizione, Vittorio si confronterà con Patrizio e insieme prenderanno in considerazione la possibilità di andare a vivere insieme.

Questa loro decisione farà preoccupare sia Guido che Raffaele. Quest'ultimo farà tutto il possibile per convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

Il ritorno di Andrea cancellerà tutte le possibilità che Samuel aveva di costruire qualcosa con Arianna. Anche Leonardo cercherà di mettersi tra Serena e Filippo. Marina affronterà una scomoda intervista da parte di un giornalista.

La ragazza, durante l'elezione del nuovo amministratore delegato, annuncerà di avere una soluzione in grado di mettere tutti d'accordo.

Clara apprende una brutta notizia

Nunzia mediterà vendetta nei confronti di Andrea Palladini e Cipriani poiché li considera i responsabili della frustrazione della figlia Clara. Intanto, quest'ultima riceverà una sconvolgente notizia. Raffaele e Guido faranno tutto il possibile per non permettere ai figli di andare a vivere soli.

Nel frattempo, Nicotera partirà per Napoli al fine di condurre un'indagine molto pericolosa su un boss della camorra. Inoltre, durante i festeggiamenti di San Valentino al Caffè Vulcano, qualcosa rischierà di rovinare la serata. Samuel prontamente cercherà una soluzione per l'inconveniente accaduto. Dopo la brutta aggressione subita, Alberto capirà di essere finito in guai più grandi di lui. Dopo l'intervista fatta da Sebastiano, infine, Marina cercherà Fabrizio per potergli parlare faccia a faccia.