I momenti ricchi di tensione saranno i veri protagonisti della soap Una Vita. Negli episodi che occuperanno il palinsesto di Canale 5 prossimamente, Inigo Barbosa (Xoan Forneas), per non rinunciare a Tito Lazcano (Juan Davila), si caccerà nei guai. Il proprietario de La Deliciosa arriverà a mettere in pericolo anche la sorella Flora (Alejandra Lorenzo), che a causa sua verrà tenuta sotto sequestro dal pericoloso strozzino Andrés. Quest’ultimo, dopo aver dato al cioccolatiere soltanto quattro giorni per rimborsare metà del debito contratto con lui, gliela farà pagare portando con sé la pasticciera.

A intervenire in difesa della giovane fanciulla ci penserà Tito, che purtroppo riceverà un brutale pestaggio dagli scagnozzi dell’usuraio.

Una Vita, spoiler: Tito costretto a rinunciare alla sua carriera, Inigo contrae dei debiti

I telespettatori italiani di recente hanno conosciuto Tito Lazcano, un pugile su cui Inigo comincerà a scommettere del denaro. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che il proprietario de La Deliciosa diventerà il "promotore sportivo" del giovane, ma con il passare dei giorni dovrà fare i conti con Salvador Borras.

Quest’ultimo farà sapere al Barbosa di avere ogni responsabilità sulla carriera di Tito, a causa di un contratto legale firmato in precedenza. Il fratello di Flora, dopo essersi accorto che il nuovo arrivato non si prende affatto cura della salute del Lazcano, farà il possibile per continuare a collaborare con il ragazzo, contraendo addirittura un debito con il pericoloso strozzino Andrés. La situazione prenderà una brutta piega quando il pugile, dopo aver avuto un malore, verrà a conoscenza di non poter più combattere.

Nel farlo potrebbe rischiare di perdere la vita a causa di una massa che i medici gli hanno riscontrato nel cervello. Questo imprevisto porterà Inigo a sospendere ogni tipo d'incontro del Lazcano, ma agendo in tale maniera non potrà saldare la prima rata ad Andrés.

Flora viene sequestrata, il Lazcano ferito gravemente

Il crudele usuraio sarà su tutte le furie per non aver visto metà del debito saldato nei quattro giorni stabiliti, per questo deciderà di rapire Flora e farà presente al fratello della fanciulla di non avvisare per nessun motivo la polizia.

Il cioccolatiere, completamente terrorizzato per ciò che potrebbe succedere alla sorella, metterà al corrente di quanto accaduto Leonor e Liberto. Il Barbosa, però, sceglierà di non far sapere al pugile Tito del rapimento di Flora, con la consapevolezza che se lo dovesse scoprire non esiterebbe ad affrontare il sequestratore della pasticciera. Ciò nonostante, il Lazcano apprenderà la terribile verità ed essendosi reso conto di provare dei sentimenti nei confronti della sorella di Inigo, non ci penserà due volte a metterla in salvo. Il pugile purtroppo, a seguito del violento scontro avuto con gli uomini di Andrés, avrà la peggio: Tito riporterà delle gravissime ferite.

Nel contempo il vigilante Cesareo, dopo essersi accorto della lunga assenza della proprietaria de La Deliciosa, osserverà ogni movimento di Inigo per vederci chiaro.