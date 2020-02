Nei prossimi appuntamenti della popolare soap opera 'Il Paradiso delle signore', ci sarà una svolta. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà nell’episodio in onda su Rai 1 il 14 febbraio, si evince che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), dopo aver passato una serata all’insegna dell’amore con la moglie Silvia (Marta Richeldi), scoprirà tragicamente la verità sul figlio Federico (Alessandro Fella). Il ragioniere del negozio più grande del capoluogo lombardo, apprenderà che il suo consanguineo è frutto di una notte di passione tra la sua consorte e un amante.

Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), invece, durante l’assenza di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) da Milano, fingerà di essere fidanzata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) per non deludere Delfina, la madre di lui abbastanza malata.

Il Paradiso delle signore, trama 14 febbraio: Clelia sembra ricambiare l’interesse di Ennio

Si preannuncia ricca di colpi di scena, l’85esima puntata della fiction 'Il Paradiso delle signore' in programmazione venerdì 14 febbraio a partire dalle ore 15:40. Gli spoiler raccontano che arriverà il tanto atteso giorno di San Valentino.

La signorina Clelia, da una parte, darà l’impressione di gradire il corteggiamento Ennio Palazzi, dall’altra non si sbilancerà troppo. L’indecisione della Calligaris non passerà di certo inosservata a Luciano, che sarà ancora convinto che, nel suo cuore, ci sia ancora posto per la storica capo commessa. Nonostante ciò il ragioniere Cattaneo non metterà al corrente dei suoi sentimenti la sua ex amante, facendo capire chiaramente di voler dimenticare ciò che prova.

Angela vince il concorso del paradiso, Riccardo convinto di voler rimanere con Ludovica

Intanto Rocco, parecchio deluso dalla venere Marina per non essere riuscito a condividere il successo del fotoromanzo con lei, sceglierà di trascorrere la festa degli innamorati in compagnia di Irene. Nel frattempo Riccardo riempirà di complimenti Angela, non appena sarà decretata la vincitrice del concorso del paradiso dedicato all’amore.

Anche se la sorella di Marcello verrà premiata per essere stata eletta la più bella, il giovane Guarnieri sarà sicuro di voler proseguire la sua relazione con Ludovica. In particolare, il cognato del direttore Conti crederà di aver trovato finalmente la donna giusta per lui.

Gabriella e Cosimo fingono di amarsi, Luciano non è il padre di Federico

Marta la penserà in modo diverso dal fratello, visto avrà il presentimento che non sia per niente felice al fianco della Brancia Di Montalto. Gabriella, a seguito della partenza di Salvatore, che si troverà in Germania per rintracciare una volta per tutte il padre Giuseppe, fingerà di essere fidanzata con Cosimo.

La talentuosa stilista del magazzino più lussuoso di Milano manterrà la parola data, poiché per compiacere la signora Delfina le lascerà intendere di avere una storia d’amore con suo figlio. Quest’ultima, gravemente malata, sarà convinta che la Rossi abbia fatto breccia nel cuore del Bergamini. Infine Luciano, dopo aver passato una serata romantica, verrà a conoscenza di una scottante verità sulla sua famiglia, verità che sua moglie Silvia non ha mai avuto il coraggio di confessare. Il ragioniere del paradiso apprenderà di non essere il padre di suo figlio Federico. Gli indizi porteranno i telespettatori a sospettare che la signora Cattaneo potrebbe aver concepito il suo consanguineo con Umberto Guarnieri, prima di sposarsi.