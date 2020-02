Nono appuntamento con Masterchef Italia, il cooking show con protagonisti Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nell'episodio odierno, di giovedì 13 febbraio, è prevista la presenza di tre ospiti speciali: gli chef stellati Davide Carancini e Alfonso ed Ernesto Iaccarino. Per la prova in esterna, invece, si rimarrà a Milano, nel cuore del quartiere di Brera.

Masterchef Italia, anticipazioni: prova in esterna nel quartiere di Brera a Milano

La puntata di oggi, 13 febbraio, inizierà come di consuetudine con la Mistery Box.

Sotto la scatola i concorrenti in gara troveranno cinque tipologie differenti di farina, abbinate al latte della stessa tipologia. Quale piatto dovranno realizzare? Per l'Invention Test, invece, l'ospite sarà lo chef stellato Davide Carancini e il tema della prova sarà la cucina di lago.

Per la prova in esterna, invece, si rimarrà a Milano, precisamente nel quartiere di Brera. Le due brigate verranno dislocate in due ristoranti noti della zona (il Da I Gemelli e il Santa Virginia) e proprio qui nascerà la sfida a colpi di comanda: chi la spunterà?

Per il Pressure Test è prevista la presenza di altri due ospiti: gli chef stellati Ernesto e Alfonso Iaccarino.