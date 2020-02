Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago, sono indubbiamente i protagonisti assoluti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne ha espresso alcune critiche nei confronti degli altri inquilini, che non avevano gradito le parole che aveva pronunciato nei confronti di Pedro, il fratello del fidanzato. La donna, infatti, ha accusato gli altri concorrenti del Reality Show di essere degli ipocriti e di sentirsi superiori come se fossero perfetti. Di qui la difesa a spada tratta del cantante, che l'ha definita 'il suo orgoglio sardo'.

Gf Vip: Serena accusa i concorrenti di essere ipocriti

La presenza di Serena Enardu ha portato un vero e proprio scompiglio tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Il comportamento della donna, infatti, ha fatto storcere il naso ad alcuni inquilini, tra cui Patrick Ray Pugliese, il quale l'ha definita una buzzurra per il modo in cui ha trattato Pago. La coppia aveva avuto un violento litigio quando Pedro Settembre era entrato nella casa per fare una sorpresa al cantante. In quell'occasione, il fratello aveva informato Pacifico che la sua fidanzata aveva messo alcuni like ad una foto di Alessandro Graziani, l'ex tentatore di Temptation Island Vip, per il quale la sarda aveva mostrato una certa simpatia.

Un confronto che aveva tentato di mandare all'aria la sintonia appena ritrovata tra Pago e la Enardu. A tal proposito, Serena ha dimostrato di essersi particolarmente offesa per i commenti degli altri inquilini sul diverbio avuto con Pedro. A tal proposito l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un confronto con Clizia Incorvaia, in cui ha accusato gli altri concorrenti del Gf Vip di essere degli ipocriti, tanto da fare i perfetti solamente di fronte alle telecamere.

Pago elogia la Enardu: 'Sei il mio orgoglio sardo'

Allo scambio di opinioni tra le due donne si è unito anche Pacifico, il quale ha cercato di tranquillizzare la sua fidanzata. L'ex marito di Miriana Trevisan, infatti, ha rassicurato la 43enne sarda, dicendole di non agitarsi e soprattutto che anche lui non giustifica il suo comportamento con nessuno. I due hanno poi suggellato la loro riappacificazione con un bacio appassionato.

Pago, inoltre, ha definito la Enardu 'il suo orgoglio sardo', segno che la coppia ha finalmente superato le incomprensioni dovute all'entrata di uno dei membri della famiglia del cantante. Nel frattempo, proprio Pago è al centro della bufera per alcune frasi omofobe proferite nei confronti di Licia Nunez che hanno indignato l'opinione pubblica. Un tema caldo, che sicuramente sarà toccato da Alfonso Signorini durante la puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip.