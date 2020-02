Mentre Pago Settembre e Serena Enardu, concorrenti del GF Vip 4, continuano a scatenare delle vere e proprie polemiche per via del loro ritorno di fiamma avvenuto sotto i riflettori delle telecamere e non solo, altri due inquilini stanno dando spettacolo. Parliamo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che dopo essersi dati un bacio passionale tre giorni fa, hanno dato dimostrazione di aver superato ogni tipo di imbarazzo. I diretti interessati a tarda notte del 12 febbraio 2020 si sono lasciati trasportare dalla passione condividendo lo stesso letto, non appena si sono spente le luci delle camere ed isolandosi dal resto del gruppo.

A causa dell’atmosfera un po’ troppo hot, la regia nonostante il buio dopo qualche minuto si è vista costretta ad inquadrare gli altri coinquilini per evitare la diffusione del video che già da alcune ore circola sui social.

Paolo e Clizia si lasciano andare alla passione nella casa del GF Vip

L’attrazione fisica tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, concorrenti della quarta edizione del GF Vip, ha preso il sopravvento. Il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex moglie di Francesco Sarcina, dopo un’iniziale titubanza si sono lasciati andare dimenticandosi persino di essere ripresi.

I due inquilini della casa di Cinecittà dopo essersi scambiati dei baci appassionati nella piscina la notte tra lunedì e martedì, nelle ultime ore hanno costretto la regia del Grande Fratello Vip a staccare. Ebbene sì i due inquilini hanno fatto capire al pubblico di essere pronti a viversi la loro storia d’amore, senza porsi nessun tipo di freno.

Per la precisione il Ciavarro e Clizia inizialmente hanno intrattenuto i telespettatori scambiandosi coccole, baci, ed effusioni, nella camera oblò.

A questo punto l’occhio vigile del reality ha preferito cambiare l’inquadratura censurando quindi i momenti di pura intimità tra la coppia appena nata, e riprendendo il modello Andrea Denver. Nel contempo l’avvicinamento tra la Incorvaia e Paolo è stato commentato dalla madre di quest’ultimo, che sulle pagine del settimanale Chi ha espresso il proprio parere.

Eleonora Giorgi crede che suo figlio non sia l’uomo giusto per la Incorvaia

Eleonora Giorgi ha dichiarato di essere diventata tutta rossa, dopo aver visto in tv le immagini del bacio tra il figlio e la giovane influencer siciliana. Inoltre l’attrice romana ha fatto sapere di aver notato che Paolo è abbastanza agitato, infatti agli altri compagni d’avventura ha confidato di essere preoccupato dalla reazione che potrebbe avere sua nonna a causa dei suoi atteggiamenti intimi. Sempre nel corso dell’intervista, l’ex moglie di Massimo Ciavarro, pur avendo dato la sua benedizione al figlio, ha fatto delle affermazioni che non sono proprio positive.

In particolare la Giorgi ha espresso i suoi dubbi sulla probabilità che possa avere un seguito la relazione tra Paolo e Clizia, alla seguente maniera: “Io non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate”.

Infine l’attrice ha precisato di avere l’impressione che suo figlio non sia il ragazzo giusto, per stare al fianco della Incorvaia. Intanto quest’ultima è ancora nella mente dell’imprenditore e dj Tiberio Carcano, un ragazzo che frequentava da circa un mese prima di entrare nella casa del GF Vip.

Quest’ultimo a gran sorpresa ha preso le difese della fashion blogger, affermando che è giusto che si viva questa esperienza a pieno, poiché non si tratta della sua fidanzata.