Ottava puntata di Masterchef Italia, il cooking show che vede nelle vesti di giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Nell'appuntamento odierno, di giovedì 6 febbraio, la cucina più famosa d'Italia ospiterà due figure illustre della gastronomia mondiale: il pastry chef Vincenzo Santoro e il giudice di Masterchef Brasile Henrique Fogaça. Prova in esterna all'Emporio Armani Caffè di Milano.

Vincenzo Santoro ospite della Mistery Box

La puntata di oggi, 6 febbraio, si aprirà con una Mistery Box che vedrà come ospite Vincenzo Santoro, pasticcere de La Martesana di Milano.

Qui i concorrenti dovranno dare il tutto per tutto per avvicinarsi il più possibile ai gusti del pastry chef, visto che quest'ultimo è famoso soprattutto per la sua pasticceria salata.

Nell'Invention Test, invece, la carne sarà la vera protagonista e gli aspiranti chef dovranno destreggiarsi tra le varie tipologie di taglio. A illustrare al meglio tale argomento ci penserà Henrique Fogaça, esperto in materia e giudice di Masterchef Brasile.

Per la prova in esterna si rimarrà a Milano. I concorrenti saranno ospiti dell'Emporio Armani Caffè e divisi in due brigate dovranno cucinare per i dieci critici gastronomici più stimati d'Italia.

La cena sarà a tema "anni '80", dedicata proprio a Giorgio Armani e alla "magia" che il maestro della moda italiana ha portato in giro per il mondo proprio in quella decade. Chi perderà la sfida in esterna, dovrà affrontare il Pressure Test.