Oggi alle 21:15, su Sky Uno, andrà in onda la semifinale della nona edizione di Masterchef Italia. I cinque concorrenti rimasti compiranno un viaggio, partendo dalla Mistery Box con il loro "piatto del ricordo", fino ad arrivare all prova in esterna, a Parigi con lo chef pluristellato Yannick Alléno.

Masterchef Italia, anticipazioni: la Mistery Box in compagnia dei propri cari

Una semifinale molto avvincente attenderà Davide, Marisa, Antonio, Maria Teresa e Nicolò nella puntata odierna di Masterchef Italia.

La Mistery Box sarà ricca di sentimento, infatti i cinque concorrenti avranno il piacere di ospitare i propri cari, che gli porteranno il loro "piatto del ricordo" che dovranno reinterpretare e riprodurre durante la prima prova del cooking show.

Nell'Invention Test, invece, i veri protagonisti saranno Antonino Cannavaccuiolo e Bruno Baribieri. I giudici realizzeranno due piatti, che dovranno essere poi riprodotti, passo dopo passo, dai concorrenti. Il vincitore della Mistery Box però, durante questa prova, avrà un grosso vantaggio.

La prova in esterna, questa settimana, vedrà come cornice la città di Parigi. I concorrenti saranno ospiti dello chef pluristellato Yannick Alléno, presso il suo ristorante Pavillon Ledoyen, dove avranno l'opportunità di cucinare nella sua meravigliosa cucina. Qui verrà decretato il primo finalista, mentre gli altri concorrenti, per conquistare la finale, dovranno affrontare il Pressure Test. Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno.