La fortunata serie televisiva Don Matteo che ha riaperto i battenti con la sua dodicesima stagione, continua ad appassionare e si avvia alla conclusione. Le anticipazioni della settima puntata che il pubblico potrà vedere eccezionalmente il 3 marzo 2020 a partire dalle ore 21:20 circa, dicono che la capitana Anna Oliveri (Maria Chiara Giannetta) non riuscirà ancora a decifrare i suoi sentimenti verso Sergio La Cava (Dario Aita). In particolare la capitana dei carabinieri di Spoleto, sarà tormentata dal pensiero che l’ex galeotto possa non provare niente per lei.

Il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), invece a causa della gelosia lascerà intendere ad Elisa (Pamela Villoresi), di avere un flirt con la celebre attrice fiorentina Elena Sofia Ricci.

Trama della settima puntata: Don Matteo trova il corpo senza vita di una donna

La programmazione della fiction di Rai Uno diretta da Raffaele Androsiglio e che vede ancora protagonista l’attore Terence Hill nei panni del parroco più amato dagli italiani, continua a subire delle variazioni. Invece di giovedì 5 marzo 2020, i telespettatori avranno la possibilità di seguire il settimo appuntamento intitolato “Non rubare” in prima tv assoluta martedì 3.

Il nuovo episodio, ancora una volta sarà ispirato ad uno dei dieci comandamenti. Dagli spoiler si evince che i cittadini di Spoleto, saranno scossi dal ritrovamento del corpo senza vita di una donna: a fare la macabra scoperta sarà Don Matteo. Dopo la tragedia, nella città umbra metterà subito piede una sedicenne che si rivelerà essere la figlia della vittima: la ragazza sarà convinta che sua madre era arrivata a Spoleto per cercare la sorella gemella.

Scendendo nel dettaglio secondo la tesi dell’adolescente, la defunta donna credeva che la figlia le fosse stata portata via sedici anni prima.

Anna cerca di capire cosa prova per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa di Eugenio

Nel contempo, la capitana Anna sarà alle prese con un grosso dilemma, riguardante la sua situazione sentimentale. Per la precisione, la Olivieri entrerà in crisi poiché per l’ennesima volta cercherà di capire cosa prova nei confronti di Sergio.

Intanto Elisa e Nino avranno una discussione dopo l’arrivo a Spoleto del padre di Marco, chiamato Eugenio Nardi. Quest’ultimo oltre a dimostrare di essere un uomo affascinante e colto, farà capire di avere un interesse per la madre di Anna. Successivamente il maresciallo Cecchini attuerà un piano per cercare di far ingelosire Elisa, facendole credere di aver fatto amicizia con la stupenda attrice Elena Sofia Ricci, approdata in città in modo momentaneo.