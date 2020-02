Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip dove, poche ore fa, Antonella Elia e Valeria Marini si sono rese protagoniste di una rissa che ha visto la Elia spintonare la showgirl che, a seguito dell'episodio, ne ha chiesto a gran voce la squalifica. Tra le due concorrenti l'antipatia è reciproca, come hanno potuto notare i telespettatori del Gf Vip sin da lunedì scorso, giorno in cui la Marini è diventata una nuova concorrente. Già nella giornata di ieri, le due avevano iniziato a litigare ma, solo nelle ultime ore, il tutto è degenerato, tanto da costringere gli altri coinquilini ad intervenire per evitare il peggio.

In attesa di scoprire se e quali provvedimenti il Grande Fratello adotterà nei confronti della Elia, vediamo nello specifico ciò che è accaduto.

La lite tra Antonella e Valeria degenera, la Elia dà uno spintone alla Marini

Da quanto si apprende, tra Valeria Marini e Antonella Elia sono cominciati a volare stracci già nella giornata di ieri, quando le due gieffine hanno litigato per contendersi l'amicizia di Aristide Malnati. Tra le due l'antipatia è reciproca e la Marini, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, non ha perso occasione per punzecchiare la sua rivale.

Nelle ultime ore però, si è arrivati al peggio. Antonella, infatti, ha dato un forte spintone a Valeria dopo l'ennesima provocazione di quest'ultima. Motivo del contendere un crocifisso che Valeria porta sempre al collo e che, secondo Antonella, la Marini e Fernanda Lessa le avrebbero sbattuto in faccia come se fosse indemoniata e senza rispetto per un simbolo religioso. Un gesto che ha fatto infuriare l'ex stellina di Non è la Rai, la quale ha perso il controllo spintonando la showgirl di origini sarde.

Gf Vip: Valeria chiede la squalifica della Elia, utenti social indignati per lo spintone

Il pronto intervento degli altri inquilini della casa del Gf Vip ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Tra le due donne gli animi non si sono affatto placati, tanto che Valeria infuriata dopo l'accaduto ha chiesto a gran voce: 'Deve essere squalificata'. Secondo la showgirl infatti, il solo fatto di avere un rosario al collo, che tra le altre cose le hanno regalato, non può essere motivo di un atteggiamento così aggressivo.

Subito sul web sono apparsi i commenti sulla rissa avvenuta all'interno della casa del Gf Vip tra Valeria e Antonella ed in molti, così come era avvenuto in occasione del falso spintone ricevuto da Patrick, hanno chiesto la squalifica della concorrente piemontese, supportando di fatto la tesi della Marini. 'Antonella è impazzita, squalificatela', scrivono molti utenti sui social. Ora non resta che aspettare la prossima diretta di lunedì 2 marzo per capire come la produzione del Gf Vip e lo stesso Alfonso Signorini tratteranno la delicata questione.