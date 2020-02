Decimo appuntamento con Masterchef Italia, il cooking show con giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Per la puntata di stasera, giovedì 20 febbraio, non è prevista né un prova in esterna, né il Pressure Test, ma un temibile Skill Test.

Masterchef Italia, anticipazioni: all'Invention Test ospite Jeremy Chan

Sarà una Mistery Box molto particolare quella della puntata di oggi, giovedì 20 febbraio. Ogni concorrente, con carta e penna, avrà la possibilità d'ideare il proprio piatto ideale, ma la particolarità della sfida sarà che non spetterà al "creatore" realizzarlo, bensì dovrà assegnarlo a un altro compagno di cucina.

Nell'Invention Test, invece, lo chef stellato Jeremy Chan sarà l'ospite d'onore. Nella sua cucina la contaminazione culturale è alla base di tutto e gli aspiranti chef dovranno dimostrare di essere in grado di preparare dei piatti all'altezza dello chef.

Per stasera, infine, non è prevista né una prova in esterna, né il Pressure Test, ma uno Skill Test. Diviso in tre round, ognuno di questi vedrà come protagonista una particolare tecnica di cottura promossa da ciascun giudice. Gli aspiranti chef faranno di tutto per mantenere il loro posto all'interno della cucina di Masterchef, visto che ormai manca veramente poco alla finale (che andrà in onda il prossimo 5 marzo).