Masterchef Italia torna con il suo sesto appuntamento, in onda su Sky Uno a partire dalle 21:15. Nella puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, delle prove insidiose attenderanno i 12 aspiranti chef rimasti in gara, tra cui un Invention Test in cui la cucina "a staffetta" sarà la vera protagonista e una prova in esterna nella bellissima cornice di Parma.

Masterchef Italia, anticipazioni: prova in esterna al Teatro Regio di Parma

Nuovo appuntamento con il cooking show più famoso d'Italia. I concorrenti stasera, dopo una Mistery Box che il metterà veramente alla prova, dovranno affrontare, durante l'Invention Test, una delle vere insidie di Masterchef: la prova a staffetta.

Solo chi vincerà la Mistery Box avrà la possibilità di vincere un vantaggio per l'Invention, quale sarà?

La prova in esterna, invece, sarà a Parma. Le due brigate cucineranno nella splendida cornice del Teatro Regio per i cinquanta elementi dell'orchestra La Toscanini. Dovranno preparare delle tipiche ricette emiliane, utilizzando le materie prime del luogo. La brigata perdente, ovviamente, dovrà giocarsi il tutto per tutto durante il Pressure Test. L'appuntamento con il cooking show, oltre che su Sky Uno, è in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.