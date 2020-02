Oggi, giovedì 6 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati gli ospiti della giornata, acclamati dal pubblico in studio ma criticati da alcuni membri del parterre. Quando la bresciana ha cominciato a lamentarsi col fidanzato di tutte le cose che non le vanno bene (come che si è scordato di fare gli auguri a Gemma per il compleanno), Maria De Filippi è intervenuta e, seppur con parole carine, le ha dato della persona un po' pesante ed esagerata.

Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne dopo la pace

A poco più di un mese dal loro chiacchierato e sofferto ritorno di fiamma, Ida e Riccardo hanno rimesso piede negli studi di Uomini e Donne per raccontare gli sviluppi che ha avuto il loro rapporto. Nel corso della puntata del Trono Over che è andata in onda il 6 febbraio, infatti, il pubblico ha assistito all'arrivo della coppia agli studi Elios mano nella mano, ma anche ai litigi che ci sono stati tra loro.

La Platano si è mostrata stupita quando il fidanzato ha detto che si sta attivando per trovare un lavoro vicino nei pressi della città di lei, Brescia: "Ma quando me ne hai parlato?".

Guarnieri ha provare a calmare la compagna ricordandole che quella stessa mattina le ha mostrato le varie proposte che sta valutando, ma lei ha ribattuto quasi seccata: "Veramente le stavi guardando tu, e non con me".

"Ma perché dobbiamo venire qui e litigare?", ha aggiunto il pugliese con evidente tono scocciato.

Barbara entra a gamba tesa sulla coppia di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne che è andata in onda poche ore fa, Ida Platano è stata attaccata da un'ex collega.

Barbara De Santi, infatti, ha raccontato di aver incontrato per caso la dama e Riccardo in un centro commerciale e di aver ricevuto un saluto cordiale da lui e freddezza assoluta da lei.

"Io non ti saluto qui e nemmeno fuori, non sono falsa", ha ribattuto la bresciana all'accusa appena lanciatale in studio.

"Ma tu non saluti nessuno, anche qui fai la diva nei camerini", ha aggiunto la maestra con tono provocatorio.

Quando si è resa conto che la Platano e Guarnieri stavano continuando a bisticciare per futili motivi, Barbara ha commentato: "Tra voi ci sono problemi di comunicazione. Anche quando vi ho incontrati, sembravate tutto tranne che una coppia affiatata".

La conduttrice di Uomini e Donne 'rimprovera' Ida

Uno dei motivi per i quali Ida e Riccardo hanno discusso di recente, sono gli auguri che lui ha dimenticato di fare a Gemma Galgani per il suo 70esimo compleanno.

Dopo aver raccontato quest'episodio, il pugliese si è alzato ed ha baciato con affetto la dama scusandosi.

Maria De Filippi, però, non è riuscita a trattenersi ed ha detto la sua a riguardo: "Direi che è un po' esagerato, no?".

La Platano ha ribadito quanto la torinese sia importante per lei e quanto consideri grave il fatto che Guarnieri, che è il suo compagno, non si sia ricordato di fare un gesto così semplice ma significativo.

"Che per te sia importante, lo capisco. Ma discuterne a lungo è un po' troppo, non credi?", ha risposto la padrona di casa del dating-show tra gli applausi del pubblico presente.

Seppur in maniera tenera, dunque, la presentatrice di Canale 5 ha detto ad Ida che è un tantino esagerata nei rimproveri che fa al compagno, soprattutto se le ragioni che la spingono a lamentarsi con lui sono leggere come i mancati auguri di compleanno.

La coppia, infine, ha ballato un lento e si è accomodata vicino a Gianni Sperti. Si sa già, però, che la parrucchiera parteciperà anche alla prossima puntata di U&D Over per una sfilata, e si lascerà andare ad un pianto disperato quando le si domanderà come vanno le cose con la sua dolce metà.