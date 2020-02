Nelle puntate della serie televisiva iberica Il Segreto, che i telespettatori spagnoli hanno potuto vedere questa settimana si è ripetuto un bruttissimo avvenimento già accaduto in passato. La cittadina di Puente Viejo è stata invasa dalle fiamme per l’ennesima volta, ma l’identità del responsabile non è stata svelata. La prima vittima dell’incendio è risultata essere la piccola Camelia, che ha rischiato di dire addio ai genitori Marcela e Matias. Quest’ultimo ancora su tutte le furie, anche per aver appreso di recente che sua moglie intraprese una tresca con Thomas sarà fuori controllo di sé, nonostante sua figlia riuscirà a sopravvivere.

Il nipote di Raimundo deciso a farla pagare alla persona che gli ha fatto vivere dei momenti di puro terrore, metterà alle strette il sindaco Mauricio Godoy con la certezza che sia il vero colpevole. Il fratello di Maria intenzionato a farsi giustizia da solo, si presenterà dall'ex capomastro di Francisca Montenegro armato.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Camelia vittima di un terribile incendio

I fan della soap Il Segreto, negli episodi che sono stati trasmessi su Antena 3 dal 3 al 7 febbraio 2020 hanno assistito ad una nuova sciagura.

I cittadini di Puente Viejo si sono allarmati a causa di un incendio più pericoloso di quello innestato in passato da Fernando Mesia, morto per mano di Maria Castaneda. Mentre gli abitanti si sono mobilitati per spegnere le altissime fiamme c’è stato un ferito: si tratta della piccola Camelia, che è stata ritrovata priva di sensi dai propri genitori. La bambina per fortuna pur avendo inalato del fumo è stata soccorsa all'istante.

Nel frattempo il panico e il caos ha destato parecchia preoccupazione a Dolores, ancora in frantumi per la scomparsa del marito Tiburcio. La figlia di Marcela e Matias per fortuna ha riaperto gli occhi, invece Marta e Adolfo hanno deciso di mettere al corrente Rosa della loro storia d’amore al più presto possibile. In seguito la Del Molino ha cominciato a sospettare che ad incendiare il borgo iberico potrebbe essere stato Fernando, nonostante anni fa fu ritrovato il suo cadavere.

Alicia consiglia a Thomas di dimenticare Marcela, Matias affronta Mauricio

La marchesa Isabel ha tentato di far innervosire la sua futura nuora Rosa, invece Alicia ha consigliato a Thomas di dimenticare la Del Molino innamorandosi di un’altra donna. Successivamente Matias pur avendo appreso dal medico che sua figlia è fuori pericolo di vita ha perso il senno della ragione, con l’intenzione di fare qualsiasi cosa per avere giustizia. Il Castaneda nel capitolo numero 2.261, dopo aver parlato con la moglie e ancora furioso per essere stato tradito dalla stessa, ha deciso di andare al comune per affrontare Mauricio.

Il nipote di Raimundo ha avuto la convinzione, che il sindaco sia il responsabile di ciò che è successo alla sua bambina. A questo punto il figlio adottivo di Emilia e Alfonso non ci ha pensato due volte ad affrontare il Godoy, puntandogli contro la sua arma da fuoco.