Da diversi anni Giorgio Manetti non fa più parte del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, ma nonostante ciò il fiorentino torna a dire la sua su Gemma Galgani, con la quale ha avuto una relazione di otto mesi durante la sua partecipazione al dating show. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giorgio non ha avuto parole tenere nei confronti della dama accusandola di essere incoerente. Manetti si è domandato come mai la torinese sia ancora in televisione a cercare l'amore dopo ben dieci anni di partecipazione al programma, mettendone di fatto in dubbio la sincerità.

Giorgio accusa Gemma di incoerenza

'Gemma è ancora lì da dieci anni a cercare l'amore', ha tuonato Giorgio dalle pagine della rivista di Riccardo Signoretti, aggiungendo che lui invece, dopo la sua partecipazione al trono over di Uomini e donne, ha trovato la felicità accanto ad una donna. 'Ti conosce tutta Italia non c'è bisogno di stare lì se cerchi davvero l'amore', ha continuato il fiorentino che ha lasciato intendere che se veramente l'interesse di Gemma fosse quello di trovare una persona con cui condividere la vita non ci sarebbe bisogno di restare davanti alle telecamere per farlo.

Manetti, poi, ha accusato la dama di non essere coerente con ciò che dice. 'Penso che ci voglia un po' di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno in cerca del personaggio', ha continuato Giorgio il quale crede che la gente da casa non è stupida e sa distinguere tra ciò che è vero da ciò che non lo è. Le parole dell'ex cavaliere di certo sono molto dure e non lasceranno indifferente la Galgani che potrebbe avere modo di replicare durante e prossime registrazioni del programma.

Manetti su UeD: 'Ho sentito il bisogno di dire basta'

Giorgio, successivamente durante l'intervista a Nuovo Tv, è passato a raccontare il motivo per cui ha deciso di lasciare il trono over. 'A un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio', ha raccontato Manetti che dopo aver avuto molto spazio all'interno del dating show, concesso dalla padrona di casa Maria De Filippi, ha deciso di proseguire la sua vita lontano dalle telecamere.

Il fiorentino, che non si è più visto sulle reti del Biscione dal suo addio a Uomini e Donne, ha trovato la felicità accanto a Caterina, una donna che già conosceva da molti anni ma con la quale ha trovato un'intesa amorosa solo da qualche tempo. Giorgio in tv non riusciva più a farsi capire e per tale ragione ha voluto seguire un'altra via, ma l'ex cavaliere trova sempre spazio per poter dire la sua su Gemma e sul programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.