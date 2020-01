Sono passati esattamente sette giorni dalla fine del percorso di Giulio Raselli a Uomini e donne: una settimana fa il ragazzo ha scelto Giulia D'Urso, gettando la "rifiutata" Giovanna Abate nel più totale sconforto, Oggi la ragazza è la nuova tronista del dating show e il piemontese si è detto contento di questa novità. Parole meno carine, invece, il giovane le ha avute per l'ex collega Alessandro Zarino, che sempre tramite Instagram, l'ha punzecchiato dopo la scelta.

Giulio felice per Giovanna tronista di Uomini e Donne

Cosa ne pensa Giulio Raselli della seconda possibilità che ha avuto Giovanna Abate a Uomini e Donne? A questa domanda che si sono fatti in tanti dopo la scelta andata in onda lo scorso 20 gennaio, ha risposto il diretto interessato sui social network. Mentre aspettava che la neo fidanzata si facesse bella per uscire a cena, il giovane ha deciso di chiacchierare con i followers di Instagram proponendo loro il gioco "Fammi una domanda".

Era inevitabile che qualcuno chiedesse al piemontese di esprimere un parere sul ruolo di tronista che è stato affidato alla sua ex corteggiatrice durante l'ultima registrazione del Trono Classico (la romana è stata convocata in studio con una scusa e poi Maria De Filippi le ha proposto la poltrona rossa a sorpresa).

"Credo che questa sia una cosa giusta, è un’opportunità per lei stupenda, un’opportunità per conoscere qualcuno che possa essere affine al suo carattere e alla sua personalità, penso possa trovare la persona giusta per lei", ha fatto sapere Giulio senza troppi giri di parole. Raselli, prima di chiudere "l'argomento Giovanna", si è augurato che lei possa davvero incontrare un ragazzo che la faccia innamorare, esattamente come è successo a lui con Giulia.

Giulio e Giulia vicini alla convivenza dopo Uomini e Donne

Un'altra interessante risposta che Raselli ha dato ai fan di Instagram, ieri sera, è stata quella riguardante gli imminenti progetti futuri con la neo fidanzata Giulia D'Urso. L'ormai ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha confermato l'intenzione sua e della compagna di andare subito a vivere insieme: "Mercoledì torniamo a casa da me a Valenza, a casa mia, e poi andiamo subito a vedere una casa".

E in merito alla convivenza ha precisato: "Ce la sentiamo e una cosa che ci viene da dentro".

Giulio, dunque, non nasconde di essersi innamorato della corteggiatrice che ha scelto una settimana fa in diretta Tv e respinge le accuse di chi pensa che abbia preso in giro Giovanna soprattutto nell'ultimo periodo prima di decidere.

La replica a Zarino dopo lo scontro a Uomini e Donne

Gli attenti fan di Giulio, infine, non hanno potuto non chiedergli un commento sulle ripetute frecciatine che gli ha lanciato a distanza Alessandro Zarino sui social network. I due, dopo aver condiviso parte del percorso a Uomini e Donne, non hanno mai nascosto di non starsi simpatici e il napoletano, dopo la messa in onda della scelta del "collega", si è esposto su Instagram per punzecchiarlo.

Al giovane che ha nuovamente messo in dubbio la sua sincerità e il rapporto con la D'Urso (in tanti hanno ipotizzato che i due si conoscessero dall'estate scorsa in vacanza a Formentera), Raselli ha risposto: "Di solito, chi scredita è perché ha difficoltà a emergere".

Sintetico, ma molto chiaro il pensiero che l'ex tronista ha espresso su colui che lo ha affiancato per qualche tempo sulla poltrona rossa del dating show Mediaset, almeno fino a quando la conoscenza con Veronica Burchielli non ha spinto gli addetti ai lavori a farlo scegliere forse controvoglia.