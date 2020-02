Una nuova puntata Beautiful attende i fan della soap tv americana nel pomeriggio di martedì 4 febbraio su Canale 5.

Le vicende saranno ancora una volta incentrate sull'adozione di Phoebe e le conseguenze che questo porterà nelle vite dei protagonisti. In particolare Hope, dopo aver tenuto tra le braccia la neonata adottata da Steffy, si sentirà più serena, anche se Liam la esorterà a non fingere di essere forte ma a lasciarsi andare alle vere emozioni, visto il poco tempo trascorso dalla perdita di Beth.

Zoe, invece, parlerà con Xander dello scontro avuto con Flo e sospetterà che la giovane stia nascondendo qualcosa di grave sul padre. Per questo motivo la modella si riprometterà di scoprire qualcosa in più sulla vicenda.

Anticipazioni Beautiful: Hope cerca di essere forte per Phoebe

Nel nuovo episodio di Beautiful, i fan vedranno come l'arrivo in famiglia di Phoebe avrà in qualche modo lenito il dolore di Hope per la perdita della piccola Beth. La Logan, infatti, confesserà a Liam, come il fatto di aver tenuto tra le braccia la nuova arrivata le abbia donato una certa serenità e la voglia di guardare di nuovo al futuro.

Liam, dal canto suo, ne sarà felice ma chiederà al contempo alla moglie di non fingere di essere forte solo perché Steffy ha adottato una bambina. La morte di Beth è avvenuta da poco e Hope non dovrebbe sentirsi costretta a essere forte.

A Malibù, intanto, Steffy parlerà con Wyatt e Sally proprio dell'adozione di Phoebe e di come la bambina le abbia rapito il cuore sin dal loro primo incontro.

Zoe decisa a scoprire il segreto di Flo e Reese nella prossima puntata di Beautiful

Mentre Wyatt e Sally conosceranno la nuova arrivata, Zoe racconterà a Xander dell'incontro avuto con Flo nell'ex appartamento del padre. La modella sembrerà certa del fatto che la giovane stia nascondendo qualcosa di compromettente dato che, durante il loro incontro, è sembrata agitata e spaventata. Lo strano atteggiamento della Fulton indurrà quindi Zoe a volerci vedere chiaro.

La Buckingam, quindi, penserà ad un modo per scoprire qualcosa in più sulla giovane e sul rapporto che la lega a Reese.

Intanto Wyatt spenderà delle tenere parole nei confronti del gesto fatto da Steffy e, come tutti, non potrà fare a meno di notare la somiglianza tra Kelly e la piccola Phoebe, ignaro che le bambine in realtà abbiano un legame di sangue.

In attesa di conoscere gli sviluppi sulle vicende di casa Forrester, si ricorda che il nuovo episodio di Beautiful andrà in onda martedì 4 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Play, invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.