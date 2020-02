Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in Germania e di cui non è stata ancora annunciata la programmazione precisa italiana, Tim e Franzi saranno parecchio uniti, ma tra i due si intrometterà presto un'altra donna. Di seguito i dettagli delle anticipazioni della telenovela tedesca.

Tim e Franzi in sintonia

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Tim Degen e Franzi Krummbiegl saranno notevolmente in sintonia.

Dopo alcune incomprensioni iniziali, infatti, la coppia si renderà conto di avere un feeling molto particolare. Più tardi al Fürstenhof arriverà Nadja Holler, la donna in passato ha avuto una relazione con il Degen e sarà assai decisa a riconquistarlo. La Holler farà qualsiasi cosa pur di allontanare la sua rivale in amore Franzi, ma i suoi terribili imbrogli falliranno completamente e non riusciranno a scalfire la complicità tra i due. Così la donna escogiterà un altro piano, estremamente diabolico.

Tempesta d'amore: Nadja si finge incinta

Nadja Holler vorrà a tutti i costi conquistare Tim, così fingerà di aspettare un figlio dall'uomo. La donna riuscirà nel suo intento e spezzerà la relazione tra Franzi e Tim. Quest'ultimo non riuscirà facilmente a dimenticare la sua amata, così Nadja cercherà di impegnarsi ancor di più per portare a termine il suo piano. Successivamente la Holler rivelerà a Tim di sentirsi parecchio trascurata e minaccerà l'uomo dicendogli che se la situazione non cambierà, allora lei potrebbe decidere di abortire.

Degen sentirà la responsabilità nei confronti della donna e del bambino, pertanto deciderà di trascurare i suoi veri sentimenti e seguire il senso del dovere.

Tim chiede a Nadja di sposarlo

Tim deciderà di chiudere ogni rapporto con Franzi e prenderà una decisione assai avventata: chiederà a Nadja di diventare sua moglie. Nel frattempo la Krummbiegl scoprirà della novità e sarà notevolmente scioccata, inoltre la donna sarà provocata incessantemente dalla Holler.

Più tardi Franzi udirà per caso una strana conversazione tra Nadja e Dirk Baumgartner e scoprirà un dettaglio sconcertante: Dirk e Nadja in realtà sono amanti. La donna si recherà immediatamente da Tim per confessargli ciò che ha appena scoperto, così l'uomo andrà dritto dalla Holler convinto di coglierla sul fatto.

Nel frattempo Nadja sarà più furba della sua nemica e sfrutterà la situazione a suo vantaggio, facendo credere che Franzi sia soltanto molto gelosa di lei. Tim crederà alle parole della donna, così Franzi deciderà di voltare pagina definitivamente. In seguito la Krummbiegl si renderà conto di essere davvero innamorata di Tim, così deciderà di recarsi al Fürstenhof per interrompere il matrimonio del suo amato.

Franzi arriverà in ritardo, quando ormai Tim e Nadja saranno diventati marito e moglie.

