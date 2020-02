Proseguono le dinamiche del trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 12 febbraio, Simonetta verrà aspramente criticata dagli opinionisti per la sua conoscenza con Marcello. Valentina M, invece, ha iniziato a sentire Massimiliano, ma le cose non procedono per il meglio. Per Veronica arriverà Andrea, un nuovo corteggiatore e Romolo, intanto, ha deciso di dimenticare Olga con un'altra, ma la sua "ex" dama mostrerà qualche titubanza.

Uomini e Donne, anticipazioni: per Veronica arriva Andrea, un nuovo corteggiatore

Nella puntata odierna del dating show, Simonetta verrà criticata per la sua conoscenza con Marcello. Tina non si capaciterà dello charme che Marcello riversa sulle dame del parterre, per questo arriverà addirittura a chiamarlo: "Marcello sette bellezze". Per Gianni Sperti la dama è solamente attratta da ciò che possiede Marcello, non da lui come uomo (visto che la volta scorsa settimana ha rivelato di possedere due Porsche).

All'orizzonte, però, ci sono altre nuove conoscenze, come quella di Valentina M e Massimiliano, anche se i due riveleranno di avere qualche problema e di non sentirsi ancora attratti. Per Veronica arriverà un nuovo corteggiatore, Andrea, mentre Romolo ha deciso di chiudere definitivamente con Olga e di concentrarsi su un'altra donna. Olga rimarrà un po' titubante di fronte alla scelta del cavaliere: lui sembrava veramente innamorato di lei e invece si renderà conto che si è consolato molto in fretta.