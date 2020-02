Le anticipazioni di Beautiful si concentrano sulla storyline della finta morte di Beth. Hope sarà portata a fare delle scelte pericolose, manipolata dal perfido Thomas. Liam intanto, dopo aver origliato una strana conversazione tra Flo e il giovane Forrester, inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di oscuro dietro l'adozione di Phoebe.

Hope finirà davvero con l'allontanare Liam spingendolo nelle braccia di Steffy, certa di non essere all'altezza di ricoprire il ruolo di moglie perché non gli ha dato un figlio.

Ad approfittare della situazione sarà Thomas che, facendo leva sulle debolezze e sul grande vuoto interiore della povera Hope, la convincerà a sposarlo per il bene del piccolo Douglas. Qualcosa però, renderà la situazione molto pericolosa e il segreto sullo scambio di culle che ha coinvolto Beth inizierà a sgretolarsi, specie dopo che Liam verrà a conoscenza di un retroscena a dir poco inquietante dopo aver telefonato ad un ospedale di Las Vegas.

Beautiful anticipazioni: Liam in cerca della verità su Beth

Hope e Thomas si sposeranno, nonostante i vincoli imposti dalla Logan: non ci dovranno essere rapporti intimi. Brooke capirà che la scelta di sua figlia è stata avventata e così proverà a farla ragionare, invitandola a tornare da Liam, dal momento che ha accettato di sposare un uomo che non ama.

Intanto, Liam sentirà per pura coincidenza una conversazione tra Flo e Thomas.

I due menzioneranno la parola 'segreto', riferendosi alla piccola Phoebe. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Liam capirà che è arrivato il momento di fare chiarezza sull'adozione della sorellina di Kelly. Qualcosa non va e dovrà scoprire cosa nascondono Thomas e la misteriosa Flo.

Flo ha un altro scottante segreto

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam si recherà per prima cosa da Steffy per chiederle tutti i dettagli di come è avvenuta l'adozione di Phoebe.

Lo Spencer vorrà vedere con i suoi occhi i documenti di adozione. Liam rabbrividirà quando verrà a sapere dalla ex moglie che Reese ha chiesto 250.000 dollari per consegnare in tempi brevi la neonata.

Liam chiederà così aiuto a suo fratello Wyatt per aiutarlo a scoprire cosa nascondono Flo e Thomas. Lo stesso Wyatt sarà spiazzato dalla rivelazione della sua fidanzata. Stando agli spoiler di Beautiful infatti, la Fulton gli confesserà di aver conosciuto il dottor Reese Buckingham in passato. Tra i due ci sarà stata una relazione?

Liam chiede informazioni ad un ospedale di Las Vegas

La storyline sullo scambio di culle diventerà sempre più interessante nelle prossime puntate di Beautiful.

Liam non avrà altro obiettivo che scoprire il segreto che Thomas e Flo condividono, sicuro che abbia qualcosa a che fare con la piccola Phoebe. A tal proposito, oltre a tenere sotto stretta osservazione i due, cercherà informazioni presso un ospedale di Las Vegas, proprio quello in cui Flo avrebbe dovuto partorire la bimba da dare in adozione a Steffy.

Liam potrebbe presto venire a sapere che in quell'ospedale la Fulton non ha mai messo piede. Chi è allora Phoebe? Il segreto sulla finta morte di Beth sarà in pericolo. Ovviamente, Thomas capirà che lo Spencer lo sta braccando e non perderà tempo per fare la contromossa.

Il folle Forrester, accecato dall'ossessione per Hope e preoccupato che possa scoprire il fatto che Beth sia viva, perderà la testa. Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful, Thomas arriverà a mettere in pericolo la vita di Liam, pur di tenere il piedi il suo assurdo matrimonio con Hope. Proprio per questo, lo Spencer e Wyatt dovranno agire in fretta, prima che sia troppo tardi e che qualcuno si faccia molto male.