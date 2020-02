La richiesta che Tina Cipollari ha fatto un paio di settimane fa è stata accolta: la redazione di U&D, infatti, ha invitato in studio alcuni ex di Gemma Galgani per chiedere loro cosa c'è stato con la dama quando uscivano insieme. Nel corso della puntata del Trono Over che andrà in onda oggi, martedì 25 febbraio, cinque vecchie conoscenze della torinese si presenteranno davanti alle telecamere per rispondere alle domande della curiosa opinionista.

Il passato di Gemma al centro della puntata odierna di U&D

Non c'è pace per Gemma Galgani: oltre a dover far fronte alle innumerevoli delusioni d'amore che le capitano, ultimamente la protagonista di U&D è costretta ad opporsi ad un duro attacco che le sta facendo Tina. La bionda vamp, infatti, sostiene che la dama del Trono Over abbia avuto moltissime frequentazioni approfondite nel corso degli ultimi dieci anni: la diretta interessata smentisce, confermando che le sue relazioni serie ed intime sono state soltanto tre (Ennio, Giorgio e Marco).

La puntata del dating-show che andrà in onda tra poche ore, sarà quasi interamente dedicata proprio a quest'argomento: Maria De Filippi accoglierà in studio cinque ex della torinese, contattati dalla redazione dopo la richiesta che ha fatto la Cipollari.

Questi signori (tra i quali il chiacchierato Remo) saranno "interrogati" dall'opinionista e dalla padrona di casa sui flirt che hanno avuto in passato con Gemma: l'intento, dunque, è quello di scoprire chi dice la verità tra la Galgani e Tina.

Gemma ritrova alcuni ex a U&D su richiesta di Tina

Le anticipazioni che ha fornito Witty Tv della puntata di U&D che sarà trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, informano i telespettatori di un incontro che c'è stato tra Tina e i cinque ex di Gemma prima del loro ingresso in studio. La dama raccomanderà a tutti i presenti di essere sinceri e rendere pubblici gli atteggiamenti intimi che ci sono stati tra loro e la Galgani in passato.

La protagonista del Trono Over apparirà piuttosto infastidita dalla situazione che la Cipollari andrà a creare, ma non si tirerà indietro nel ricordare i flirt che ha vissuto negli anni scorsi con i signori che hanno accolto l'appello dell'opinionista.

Samuel dubbioso su Alessia oggi a U&D

La puntata di Uomini e donne del 25 febbraio non sarà dedicata soltanto a Gemma Galgani e alle sue storie passate: Witty Tv ha anticipato che oggi si parlerà anche di Samuel e della sua turbolenta conoscenza con Alessia. I due stanno uscendo insieme da qualche settimana, ma lei continua a ribadire la pochissima fiducia che nutre nel cavaliere.

Ad un certo punto, infatti, Maria De Filippi chiederà al protagonista del Trono Over se intende portare avanti questa frequentazione oppure se pensa che sia meglio interromperla a causa delle tante divergenze che ci sono con la dama. Nel corso delle puntate che andranno in onda tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, inoltre, il pubblico assisterà a due momenti molto interessanti: Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno in studio per spiegare come stanno le cose tra loro.

Il periodo di forte crisi che la coppia ha vissuto, è ampiamente superato: la dama e il cavaliere si sono detti più felici ed innamorati che mai, spazzando via tutte le voci che li volevano irrimediabilmente lontani.

La registrazione che c'è stata domenica scorsa, inoltre, è stata interrotta bruscamente dalla conduttrice dopo un diverbio che ha avuto con Armando: dopo aver sentito Incarnato insultare per l'ennesima volta Veronica Ursida, la padrona di casa ha scelto in intervenire urlandogli di smetterla di attaccare le donne con cotanto astio.