Sulla rete ammiraglia Rai prosegue il consueto appuntamento con la famosa soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore, ambientata negli anni '60. Le trame dello sceneggiato ispirato ad un romanzo di Émile Zola, sorprenderanno i fan anche nella puntata del 5 marzo 2020. Dalle anticipazioni si evince che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi), decideranno di proseguire con il loro matrimonio per un valido motivo. In particolare il ragioniere del paradiso e la consorte non vorranno ferire i sentimenti del figlio Federico (Alessandro Fella), che intanto farà dei salti di gioia per il successo ottenuto con il suo primo articolo.

Purtroppo i nonni della piccola Margherita non sempre riusciranno a portare avanti la loro messinscena nel migliore dei modi. Angela Barbieri (Alessia Debandi) invece confiderà a Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) una verità che ignoravano del tutto, ovvero di essere madre.

La messinscena di Luciano e Silvia, Angela rivela a Roberta e Gabriella di avere un figlio

Nel corso del 99esimo episodio che occuperà Rai Uno giovedì 5 marzo 2020, Luciano e Silvia pur sapendo di essere in piena crisi coniugale, prenderanno una decisione per il bene della loro famiglia.

Il ragioniere Cattaneo e la moglie sceglieranno di rimanere insieme, per non far soffrire ulteriormente il figlio Federico dandogli un dispiacere. Nel contempo Angela, stanca di continuare a mentire e di destare dei sospetti, troverà il coraggio per essere sincera con le sue amiche. La giovane Barbieri farà sapere alle sue coinquiline Roberta e Gabriella di avere un figlio. Successivamente Riccardo, architetterà un piano per rendere felice la sorella di Marcello.

Il piano di Riccardo, Federico festeggia il successo del suo primo articolo

In particolare il rampollo dei Guarnieri vorrà trovare il modo per consentire all’ex cameriera del circolo di incontrare il suo bambino, almeno per una volta. Intanto Rocco e Marina dopo essere andati al cinema insieme, saranno intenzionati ad uscire di nuovo. In seguito il siciliano e l’aspirante attrice si uniranno ad un brindisi organizzato da Federico in caffetteria: quest’ultimo festeggerà la pubblicazione del suo primo articolo sul Paradiso e sulle frecce tricolori.

A gran sorpresa Gabriella non sarà presente all’importante evento, non rispettando quindi la promessa fatta a Salvatore. Purtroppo la talentuosa stilista del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo sarà impegnata fino a tardi con Cosimo a causa del lavoro. La Rossi con il suo atteggiamento, finirà per far ingelosire per l’ennesima volta il fidanzato.