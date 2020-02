Si prepara a chiudere i battenti la serie televisiva L’amica geniale - Storia del nuovo cognome, tornata sulla rete ammiraglia Rai con la sua seconda stagione e basata sui romanzi di Elena Ferrante. Gli spoiler della quarto ed ultima puntata composta da due episodi, in programmazione il 2 marzo 2020 a partire dalle ore 21:25 circa, svelano che Elena (Margherita Mazzucco) quando farà ritorno nel rione in occasione delle vacanze pasquali, troverà sia la città che Lila Cerullo (Gaia Girace) cambiati in negativo.

Quest’ultima farà allarmare la sua amica di sempre, non appena la vedrà deperita. La Greco inoltre si butterà a capofitto nella stesura del suo primo romanzo, e farà la conoscenza di Pietro Airota, un ragazzo garbato e di buona famiglia.

Spoiler dell'ultima puntata: Elena ritorna a Napoli, la Cerullo preoccupata

Lunedì 2 marzo 2020 su Rai 1 e in prima visione assoluta andrà in onda l’ultimo appuntamento della fiction che narra la vita di Elena Greco e Lila Cerullo. La quarta puntata sarà composta dal 7° e dall’8° episodio, intitolati rispettivamente “Il ritorno” e “La fata blu”.

Le anticipazioni raccontano che Elena durante il suo soggiorno a Pisa sarà cambiata, poiché diventerà una ragazza elegante, colta, ma soprattutto acquisterà più sicurezza. La Greco approfitterà della festa di Pasqua per fare ritorno al rione, ma purtroppo lo troverà diverso. Intanto Lila sarà ormai sconfortata, poiché si interesserà soltanto al suo ruolo di madre. Inoltre la Cerullo avrà una grossa preoccupazione, visto che dopo aver temuto che suo marito Stefano possa entrare in possesso dei suoi diari, li affiderà ad Elena.

Quest’ultima, quando avrà modo di leggere le parole scritte dalla sua cara amica, inizierà a capirne il significato.

La Greco scrive il suo primo romanzo, Lila in pessimo stato

La Greco a questo punto rientrerà a Pisa, e senza pensarci due volte deciderà di dedicarsi alla stesura del suo primo romanzo. Elena metterà in mostra le sue qualità di scrittrice, dopo aver letto il racconto che lei e Lila avevano scritto.

La Greco riuscirà a pubblicare il suo libro grazie a Pietro Airota, un ragazzo che si rivelerà essere il figlio di un professore universitario molto apprezzato. Finalmente la scrittura di Lenù verrà apprezzata come tanto desiderava, ma lontano da casa. Dopo essersi laureata con il massimo dei voti, Elena riceverà un anello di fidanzamento da Pietro e per ringraziarlo gli darà il suo romanzo. La Greco rimetterà piede a Napoli per festeggiare la sua laurea, e verrà a conoscenza che la vita di Lila è del tutto diversa. In particolare quest’ultima lavorerà nel salumificio di Bruno Soccavo in pessime condizioni, dato che oltre ad essere magra e con le mani gonfie e ferite, prenderà un misero stipendio.