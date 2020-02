Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le trame dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:40. Nella puntata in programmazione il 6 marzo, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) dopo non aver preso parte ad un evento organizzato da Federico Cattaneo (Alessandro Fella), nonostante avesse promesso a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che non sarebbe mancata, farà un gesto del tutto inaspettato. La stilista del negozio milanese nasconderà al fidanzato di essere stata impegnata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), la sera prima.

La futura nuora di Agnese, purtroppo con la sua bugia non farà altro che peggiorare la situazione.

Angela Barbieri (Alessia Debandi) invece grazie a Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), avrà la possibilità di incontrare il figlio Matteo. La giovane dopo aver provato un’emozione immensa, sopraffatta dal dolore dell’addio si renderà protagonista di una follia.

Marcello scopre che Gabriella ha mentito a Salvatore, Umberto fa un investimento

Gli spoiler del 100esimo episodio che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 6 marzo 2020, annunciano che non comincerà per niente bene una nuova giornata di lavoro per una delle veneri del paradiso.

Si tratta di Gabriella che, decisa a non far più ingelosire il fidanzato Salvatore, non gli dirà di aver visto Cosimo al circolo la sera precedente, ovvero quando avrebbe dovuto prendere parte all’evento delle frecce tricolori che ha avuto luogo alla caffetteria. Purtroppo la grossa menzogna della talentuosa stilista sarà scoperta da Marcello. Intanto il fratello di Nicoletta finalmente dopo tanta sofferenza, sarà felice per il grande successo avuto con il suo primo articolo.

Nel contempo Umberto si rimetterà in carreggiata, facendo un investimento legato al gas.

Angela commette un gesto estremo dopo aver abbracciato il figlio grazie a Riccardo

L’obiettivo del padre di Marta, ovviamente, sarà quello di riuscire a risollevarsi economicamente una volta per tutte. Nel contempo Marcello, dopo aver scoperto che Gabriella ha mentito a Salvatore, non potrà fare altro che avvisare il suo amico e socio di lavoro.

Angela si avvicinerà ancora di più a Riccardo, soprattutto quando grazie alla complicità dello stesso farà i conti con un momento della sua vita che attendeva da tempo. La giovane Barbieri riuscirà ad abbracciare il figlio Matteo, ma anche se esulterà di gioia per aver realizzato il suo desiderio si dispererà. L’ex cameriera del circolo, consapevole di doversi separare di nuovo dal suo stesso sangue, in preda allo sconforto totale arriverà a commettere un gesto estremo che non viene specificato nelle anticipazioni presenti in rete.