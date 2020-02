Dopo il clamoroso successo della serie evento di Rai 1, 'L'amica Geniale', la vita degli attori che hanno vestito i panni dei protagonisti è cambiata inevitabilmente. Gaia Girace che nelle prime due serie tratte dalla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante interpreta Lila, che insieme ad Elena è la protagonista, ha raccontato la sua esperienza e ha reso nota la destinazione del suo compenso da giovane attrice di successo, fin da subito tanto amata dal pubblico.

Le origini della giovane attrice napoletana

Gaia Girace nella serie del regista Saverio Costanzo veste i panni di Lila Cerullo. Quello di Lila è il suo primo ruolo da attrice ed è quello che fin da subito l'ha fatta entrare nelle grazie del pubblico che l'ha subito amata. Gaia nasce nel 2004, a Napoli. Risiede insieme alla sua famiglia di origine a Vico Equense. Attualmente frequenta il liceo linguistico di Castellammare di Stabia. In una intervista ha raccontato che fin da bambina sognava di diventare una grande attrice e a quanto pare ci è riuscita.

Sin da piccola ha frequentato una scuola di teatro per inseguire il suo sogno nel suo paese natale ed è proprio grazie alle sue origini che è stata in grado di parlare perfettamente il dialetto napoletano nell'interpretazione della sua Lila. Quello per la produzione della serie de 'L'Amica Geniale' è stato per lei il primo provino della sua carriera di attrice. Fin da subito ha convinto gli sceneggiatori che le hanno affidato quel ruolo che sembrava essere fatto apposta per lei.

Le parole di Gaia dopo il successo

In una recente intervista, la Girace ha rivelato che la sua vita è totalmente cambiata dopo la sua partecipazione come protagonista in una delle serie più famose nel mondo. La giovane 16enne ha dichiarato che dopo questa esperienza cinematografica si sente diversa rispetto ai suoi coetanei, si sente più matura e più profonda ed integrarsi nel contesto scolastico dopo tutto il clamore mediatico che l'ha coinvolta è stato parecchio difficoltoso.

Ha raccontato anche di come ha speso il compenso ricevuto dalla produzione per il suo ruolo da protagonista. Ha deciso di mettere da parte il suo cachet e di destinare quel denaro alla sua vita futura evitando di sprecarlo inutilmente in attività di sfarzo e lusso.

Ha raccontato della sua famiglia e dei valori con cui è stata cresciuta ed è per questo motivo che ha deciso di destinare quei soldi ai suoi studi futuri, dopo la conclusione della sua avventura con le serie di Costanzo, per andare a vivere da sola da grande e per viaggiare. La Girace insieme alla Mazzucco, che interpreta il ruolo di Elena Greco, apparirà solo nei primi due episodi della Terza Serie, al termine dei quali la sua avventura con questa fiction che le ha regalato il successo sarà conclusa.

Non ha nascosto il suo desiderio di voler volare a Hollywood per inseguire i suoi sogni e la sua brillante carriera di attrice.