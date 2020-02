Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima serie evento di Rai uno, tratta dalla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante: Storia del nuovo cognome. Nel corso del terzo e del quarto episodio, in onda lunedì 17 febbraio in prima serata, Lila ed Elena prenderanno in mano la loro vita. La prima si affermerà nella salumeria di famiglia, la seconda proseguirà nel suo percorso di studi al liceo. Ad unirle nuovamente sarà una vacanza ad Ischia dopo il matrimonio tra Rino e Pinuccia.

Sarà proprio questa vacanza a segnarle per sempre.

Terzo episodio: Scancellare

La foto di Lila in abito da sposa verrà piazzata all'interno del nuovo negozio di scarpe in centro, a Piazza dei Martiri. La donna comincerà poi il suo lavoro presso la nuova attività di famiglia e sarà qui che dimostrerà di avere grande talento. Lila infatti sfodererà tutte le sue doti e tutta la sua furbizia per far incrementare gli affari. Tra suo marito e i Solara invece il rapporto affaristico continuerà a crescere ma non mancheranno i continui screzi carichi di rancore tra le due famiglie.

Anche tra Stefano e sua moglie continueranno a persistere i dissapori e la violenza che da sempre caratterizza il loro rapporto, ma nonostante questi momenti bui, Lila riuscirà comunque ad ottenere con facilità tutto ciò che vuole. Riuscirà anche a convincere suo marito a darle il permesso per partecipare ad una festa con Elena.

Quarto episodio: il bacio

Il matrimonio tra la sorella di Stefano, Pinuccia, e Rino, il fratello di Lila, verrà organizzato in maniera frettolosa a causa dell'imprevista gravidanza della ragazza.

Dopo le nozze, Lila proporrà ad Elena di accompagnare lei e Pinuccia in vacanza e la Greco accetterà a patto che la meta sia Ischia, luogo in cui ci sarà anche Nino Sarratore insieme a un suo amico, Bruno. Sarà proprio questa vacanza a segnare per sempre la vita e le scelte delle due inseparabili amiche. Lila e Nino infatti saranno travolti da una passione incontenibile e alla fine finiranno per diventare amanti.

Questo nuovo accadimento allontanerà le due amiche. Elena infatti, sentendosi tradita, finirà per concentrarsi solo sullo studio.

Dove eravamo rimasti

La prima puntata della seconda stagione è iniziata dal punto in cui si era interrotta l'ultima della prima. Dopo il matrimonio tra Lila e Stefano, per la donna è iniziato un vero e proprio incubo. La Cerullo infatti nel corso della sua prima notte di nozze ha scoperto la vera natura dell'uomo che ha sposato, un violento. Sarà proprio la violenza a caratterizzare la loro vita matrimoniale. Elena invece, dopo un periodo di smarrimento e, dopo la fine della sua relazione con Antonio, capirà che la strada giusta per lei è lo studio.

Rino e Pinuccia scoprono di amarsi e grazie alla complicità di Lila vivono intensi momenti di passione. La rivalità e l'unione tra i Carracci e i Solara continuerà a persistere provocando il disprezzo della signora Cerullo.